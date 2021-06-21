Esra Erol'da programına başvuran Necla Hanım, şöyle konuştu: "Çocukken yaşadığım ağır travmalarım vardı benim. Tedavi de gördüm ancak kendimi rahatlamış hissetmedim. Sonra bu sözde hoca İkrar Duman Orhan ile tanıştım. 'Sana musallat olmuşlar' dedi, kendince bakım yaptı. Anne ismimi aldı, fotoğraf aldı. Bu arada kimse bu bilgileri yollamasın hiçbir hocaya, bunların üzerinde oynayarak daha kötü şeyler yapabiliyorlar"