Esra Erol'da programına başvuran Necla Hanım, şöyle konuştu: "Çocukken yaşadığım ağır travmalarım vardı benim. Tedavi de gördüm ancak kendimi rahatlamış hissetmedim. Sonra bu sözde hoca İkrar Duman Orhan ile tanıştım. 'Sana musallat olmuşlar' dedi, kendince bakım yaptı. Anne ismimi aldı, fotoğraf aldı. Bu arada kimse bu bilgileri yollamasın hiçbir hocaya, bunların üzerinde oynayarak daha kötü şeyler yapabiliyorlar"
İkrar Duman Orhan'ın kendisine daha sonra bir takım kağıtlar gönderdiğini belirten Necla Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk başlarda gönderdikleri iyi gibi geldi. Tütsüler falan gönderdi. Siz de iyi olmak istediğiniz için iyi oluyorsunuz. Sonra biz İkrar Duman Orhan ve hanımıyla görüşmeye başladık, iyi anlaştık. Sosyal medya üzerinden iletişim kurduk, ben birkaç arkadaşıma da önerdim onu"
Necla Hanım, 2021 Ocak ayında bir sosyal medya uygulamasında Handan Avcı adında bir kadınla tanıştığını belirterek "Beni canlı yayında görmüş, İkrar Duman Orhan'ın numarasını istedi. Daha sonra Handan Hanım evini tek etti, ne sorunu vardı bilemem. Ancak ilerleyen günlerde dini nikahı bulunan Handan, İkrar Duman'la ilişki yaşamaya başlamış. Ben de ikisine eşlerine bu olayı anlatmalarını söyledim"