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    • 21.06.2021 19:27
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    • 21.06.2021 19:27
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    ’da akılalmaz olay! O görüntüler kan dondurdu ‘Pavyonla tehdit etti’ dedi üç harfliler ve sihirlerle…

    Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan ’da programına ’ın söyledikleri damga vurdu. Sözde hoca tarafından kandırıldığını söyleyen Necla Hanım, daha fazla kadının mağdur edilmemesi için programa başvurarak Esra Erol’dan yardım istedi. Necla Hanım’ın başına gelenler ise izleyicileri şoke etti. İşte detaylar…

    Esra Erol’da akılalmaz olay!

    Esra Erol'da programına başvuran Necla Hanım, şöyle konuştu: "Çocukken yaşadığım ağır travmalarım vardı benim. Tedavi de gördüm ancak kendimi rahatlamış hissetmedim. Sonra bu sözde hoca İkrar Duman Orhan ile tanıştım. 'Sana musallat olmuşlar' dedi, kendince bakım yaptı. Anne ismimi aldı, fotoğraf aldı. Bu arada kimse bu bilgileri yollamasın hiçbir hocaya, bunların üzerinde oynayarak daha kötü şeyler yapabiliyorlar"

    İkrar Duman Orhan'ın kendisine daha sonra bir takım kağıtlar gönderdiğini belirten Necla Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk başlarda gönderdikleri iyi gibi geldi. Tütsüler falan gönderdi. Siz de iyi olmak istediğiniz için iyi oluyorsunuz. Sonra biz İkrar Duman Orhan ve hanımıyla görüşmeye başladık, iyi anlaştık. Sosyal medya üzerinden iletişim kurduk, ben birkaç arkadaşıma da önerdim onu"

    Necla Hanım, 2021 Ocak ayında bir sosyal medya uygulamasında Handan Avcı adında bir kadınla tanıştığını belirterek "Beni canlı yayında görmüş, İkrar Duman Orhan'ın numarasını istedi. Daha sonra Handan Hanım evini tek etti, ne sorunu vardı bilemem. Ancak ilerleyen günlerde dini nikahı bulunan Handan, İkrar Duman'la ilişki yaşamaya başlamış. Ben de ikisine eşlerine bu olayı anlatmalarını söyledim"

        Handan Hanım'ın eşinin kendisine ulaştığını dile getiren Necla Hanım, "Handan Hanım'ın eşi Burhan Bey'i benim İkrar Duman'a aşık olduğumu söyleyip bana şaka yaptıklarını söylemişler. Bu dedikodular eşimle aramı açtı. Ben de bunların beraberliğini ortaya çıkarmaya çalışırken bunlar ifşa olmuş. Burhan Bey daha sonra bana ulaşıp, özür diledi"

        Necla Hanım, "Handan Hanım olayı ortaya çıkmadan önce de Hollanda'dan bir kadı bana ulaşarak İkrar Duman'ın sapık olduğunu söylemişti" dedi.

        Programın ilerleyen dakikalarında ise İkrar Duman Orhan'ın kendisine başvuran kadınlara yaptığı uygulamalara ait bir video yayınladı. Seslerin oldukça rahatsız edici olmasından dolayı sessiz bir şekilde yayınlanan video izleyenleri şoke etti.

            Kendisine başvuran insanlardan belli bir ücret alan İkrar Duman Orhan'ın sözde tedavi ettiği anları da kayıt altına alarak sosyal medyada yayınladığı ve kendi reklamını yaptığı ortaya çıktı.

            Canlı yayına bağlanan İkrar Duman Orhan ise "Ben metafizik üzerine çalışmalar yapıyorum. Hiçbir zaman ben hocayım demedim" ifadelerini kullandı. Canlı yayında yayınlanan videonun sorulması üzerine ise şöyle konuştu: "İçinde 'üç harfliden seni kurtardım dediğim' bir tane video gösterebilir misiniz?' Ben hep 'Allah'ın izniyle' ifadelerini kullanırım. İnsan bedeni metafizik çekim yaratır ve bazı musallat vakaları vardır. Ben musallat olanlardan kurtarıyorum" dedi.

            Büyü yapmadığını ileri süren İkrar Duman Orhan, hakkındaki iddiaları yalanlayarak "Bu hanımefendi beni eşi Handan Avcı ile tanıştırdı. Ben Şeyma Hanım'la boşanma aşamasındayken ilişkimiz başladı. Necla Hanım da her yerde bizi övdü, ben sosyal medya kullanmazdım. Beni TikTok'a Necla Hanım soktu. Daha sonra Necla Hanım, 'Handan'da benim açıklarım var beni rezil edecek' dedi." dedi.

                Bunun üzerine Necla Hanım, "Ben pavyondan çıktım. Annem ve babam beni 18 yıl önce pavyona sattı. Bu ikisi beni bununla tehdit etti" dedi. Böyle bir tehdittin söz konusu olmadığını dile getiren İkrar Duman Orhan, Necla Hanım'la karşılıklı birbirlerinin iddialarını yalanladı.
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                Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz olay! O görüntüler kan dondurdu ‘Pavyonla tehdit etti’ dedi üç harfliler ve sihirlerle…