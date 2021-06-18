Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 18.06.2021 19:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2021 19:33
    ABONE OL

    ’da büyük yüzleşme! TikTok fenomeni İlknur’un sevgilisi canlı yayına çıktı hakkındaki iddialar programa damga vurdu

    ’da büyük yüzleşme! Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Esra Erol’da programına 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakıp TikTok’ta tanıştığı ’a kaçan damga vurmuştu. Ali Biryan ile İlknur Biryan’ın ardından Eşref Temur da bugün Esra Erol’da canlı yayınına katıldı. Eşref Temur’un açıklamaları ise izleyicileri şoke etti. İşte detaylar…

    TikTok fenomeni İlknur’un sevgilisi canlı yayına çıktı!

    Samsun'dan gelen Ali Biryan, eşi İlknur Biryan'ın 7 çocuğunu bırakıp TikTok'ta tanıştığı Eşref Temur'a kaçtığını belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti. Ali Biryan, geçtiğimiz gün evden kaçan eşiyle canlı yayında yüzleşmişti. Esra Erol'da programının bugün yayınlanan bölümündeki yüzleşmeye ise Eşref Temur da dahil oldu.

    Yedi çocuk annesi İlknur Biryan'la ilişki yaşayan Temur, "İlknur boşandıktan sonra ona resmi nikah kıyacağım" ifadelerini kullandı. İlknur Biryan da çocuklarını bundan sonra istemediğini belirterek izleyenleri şoke etti. Çocuklarının her zaman babalarını tuttuğunu ifade eden İlknur Hanım, kendisinin sevilmediğini öne sürdü.

    Esra Erol canlı yayını ile suskunluğunu bozan Eşref Temur da sevdiği kadınla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. En başından beri Biryan'ın yedi çocuk sahibi olduğunu bildiğini söyleyen Temur, "Ailem canlı yayınlar sayesinde İlknur'un yedi çocuk sahibi olduğunu öğrendi" diyerek bu durumu ailesinin bilmediğini itiraf etti.

    Kendisinin TikTok fenomeni olmadığını ifade eden Temur, uygulamada yer alan 'tanıyor olabileceğiniz kişiler' kısmı sayesinde İlknur Biryan'ı gördüğünü belirtti. Uygulamadan tanıştıklarını doğrulayan Temur, çalışıp kazanarak evini geçindireceğini iddia etti.

        ESKİ EŞ KONUŞTU
        Eşref Temur'un eski eşi Melek Hanım ise canlı yayına telefonla bağlanarak ayrıldığı kocasının çalışmaktan hoşlanmadığını vurguladı. Esra Erol'un sorularını yanıtlayan Melek Hanım, "Eşref'le Facebook'tan tanıştık. O dönem ikimiz de bekardık ama Eşref'in evli kadın kaçırma hobisi var. 6 aylık evliliğimiz süresince 5 evli kadını kaçırdı" iddiasında bulundu.

        Melek Hanım, bu konuda delillerinin mevcut olduğunu belirtti. Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Temur'un eski patronu Faruk Bey de Melek Hanım'ın iddialarını doğruladı.

        Terk edilen eş Ali Biryan, eşinin kullanması için satın aldığı telefonu geri istedi. Eşref Temur, kendisinde olan telefonu çıkarıp Ali Biryan'a teslim etti.

            İlknur Biryan, Eşref Temur'la ilişkisini bitirmeyeceğini 18 Haziran Esra Erol'da programında da tekrarladı. Ali Biryan'dan boşanmak istediğini söyleyen İlknur Biryan, kocasının nafaka talebini de reddetti.

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Marmara’nın ilk rafting parkuru Orhaneli’de açıldı
            Haberler Televizyon Esra Erol’da büyük yüzleşme! TikTok fenomeni İlknur’un sevgilisi canlı yayına çıktı hakkındaki iddialar programa damga vurdu