Samsun'dan gelen Ali Biryan, eşi İlknur Biryan'ın 7 çocuğunu bırakıp TikTok'ta tanıştığı Eşref Temur'a kaçtığını belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti. Ali Biryan, geçtiğimiz gün evden kaçan eşiyle canlı yayında yüzleşmişti. Esra Erol'da programının bugün yayınlanan bölümündeki yüzleşmeye ise Eşref Temur da dahil oldu.
Yedi çocuk annesi İlknur Biryan'la ilişki yaşayan Temur, "İlknur boşandıktan sonra ona resmi nikah kıyacağım" ifadelerini kullandı. İlknur Biryan da çocuklarını bundan sonra istemediğini belirterek izleyenleri şoke etti. Çocuklarının her zaman babalarını tuttuğunu ifade eden İlknur Hanım, kendisinin sevilmediğini öne sürdü.
Esra Erol canlı yayını ile suskunluğunu bozan Eşref Temur da sevdiği kadınla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. En başından beri Biryan'ın yedi çocuk sahibi olduğunu bildiğini söyleyen Temur, "Ailem canlı yayınlar sayesinde İlknur'un yedi çocuk sahibi olduğunu öğrendi" diyerek bu durumu ailesinin bilmediğini itiraf etti.
Kendisinin TikTok fenomeni olmadığını ifade eden Temur, uygulamada yer alan 'tanıyor olabileceğiniz kişiler' kısmı sayesinde İlknur Biryan'ı gördüğünü belirtti. Uygulamadan tanıştıklarını doğrulayan Temur, çalışıp kazanarak evini geçindireceğini iddia etti.