Esra Erol canlı yayını ile suskunluğunu bozan Eşref Temur da sevdiği kadınla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. En başından beri Biryan'ın yedi çocuk sahibi olduğunu bildiğini söyleyen Temur, "Ailem canlı yayınlar sayesinde İlknur'un yedi çocuk sahibi olduğunu öğrendi" diyerek bu durumu ailesinin bilmediğini itiraf etti.