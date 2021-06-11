Tandır cinayetinde son dakika itirafı! Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! İşte Kayseri'deki çifte cinayetin dehşet veren detayları

Tandır cinayetinde son dakika itirafı! Müge Anlı canlı yayında o itirafı açıkladı, ardından acılı evladın sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Kayseri'deki çifte cinayetle ilgili katil zanlısı kardeş Yusuf Turhan'dan cinayet itirafı geldi. Amca Turhan, yengesi ve ağabeyini kayboyla boğduğunu çuvalla bağ evine götürdüğünü itiraf etti. Bir cinayet daha Müge Anlı'da aydınlatılırken, Kayseri'deki tandır cinayetinin katil zanlısının itirafı son dakika bilgisi olarak ekran başına kilitledi. İşte 22. günde ortaya çıkan Müge Anlı'daki tandır cinayetinin katilinden dehşet veren itiraf!

11.06.2021 12:37 - Son Güncelleme: 11.06.2021 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





