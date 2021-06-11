Tandır cinayetinde son dakika itirafı! Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! İşte Kayseri'deki çifte cinayetin dehşet veren detayları
Tandır cinayetinde son dakika itirafı! Müge Anlı canlı yayında o itirafı açıkladı, ardından acılı evladın sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Kayseri'deki çifte cinayetle ilgili katil zanlısı kardeş Yusuf Turhan'dan cinayet itirafı geldi. Amca Turhan, yengesi ve ağabeyini kayboyla boğduğunu çuvalla bağ evine götürdüğünü itiraf etti. Bir cinayet daha Müge Anlı'da aydınlatılırken, Kayseri'deki tandır cinayetinin katil zanlısının itirafı son dakika bilgisi olarak ekran başına kilitledi. İşte 22. günde ortaya çıkan Müge Anlı'daki tandır cinayetinin katilinden dehşet veren itiraf!
11.06.2021 12:37
- Son Güncelleme: 11.06.2021 12:37
Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu!
Tandır cinayetinde son dakika itirafı geldi Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! İşte Kayseri'deki çifte cinayetin dehşet veren detayları...
Kayseri'de yaşanan olayda katil zanlısı çifte cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Cesetlerin tandırda bulunması ile gelen cinayet itirafı kan dondurdu, acılı evladın 'anne acısı' Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu.
KATİL KARDEŞ İÇİN YOLUN SONU!
Ağabeyi ve yengesini etherle bayıltıığını ardından da kabloyla boğduğunu ve çuvalla bağ evne götürdüğünü itiraf eden kardeş Yusuf Turhan ve oğlu cezaevine, Turhan'ın eşi ise ev hapsine çarptırıldı.
Müge Anlı'daki tandır cinayetinde tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı! 22 gündür aranan kayıp çiftin cesedi o ismin evinin bahçesindeki tandırda bulundu. İşte Müge Anlı'da aranan ve cinayete gittikleri ortaya çıkan Firdevs Öztürk ve eski eşi Mehmet Turhan'ın kan donduran sonu...
Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayıplara karıştı. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.