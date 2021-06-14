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    • Televizyon
    • 14.06.2021 10:48
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    • 14.06.2021 10:48
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    Survivor'dan çıktı 'e gidiyor 'e doyamadı kabul etti! Survivor'da olmadı şimdi ortalığı yakıp yıkacak

    Jüri koltuğunda  ve 'nın oturduğu 'in yayın tarihi hakkında bir son dakika haberi, sosyal medyada kulaktan kulağa yayılmaya başladı. 3 Temmuz'da başlayacağı iddia edilen ve fragmanları dönmeye başlayan Masterchef'in yarışmacıları kimler merak ediliyor. Masterchef yarışmacılarının kim olduğu merak edilirken ortaya bomba iddilara ortaya atıldı. Onlardan biri de 'de yarışan bazı isimlerinde Masterchef'e katılacağı yönünde. İşte Masterchef'e katılacağı iddia edilen o Survivor yarışmacıları.

    Survivor'dan çıktı Masterchef'e gidiyor

    Survivor'dan çıktı Masterchef'e gidiyor TV 8'e doyamadı Acun Ilıcalı kabul etti! Survivor'da olmadı şimdi ortalığı yakıp yıkacak... Survivor'la yarım sezon dönüşümlü olarak Masterchef'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Bir kesimin neredeyse müdavimi olduğu yemek yarışması Masterchef'in 4.sezonu heyecanla bekleniyor. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturacağı Masterchef hakkında detaylar giderek şekilleniyor.

    Survivor yarışmasının heyecanı artarken Masterchef yarışması ise Haziran ayının bitimiyle ekranlara dönüş yapacak.

    Bir sosyal medya hesabı; "Masterchef Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! 4. sezonuyla bu yıl ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye'nin yayın tarihi Survivor'ın 25 Haziran'daki finalinin ardından 3 Temmuz olarak planlanıyor… Bu yıl da yeni yüzlerle ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye'de jürilerde de değişim yaşanmayacak" notunu düşerek paylaşım yaptı ve Survivor'la birleşimi hakkında şok bir açıklama yaptı.

        Sosyal medya hesabı; "Masterchef'in gelecek yıl yayınlanacak 5. sezonunda Survivor'dan eski yarışmacılarla ekranlarda yer alması bekleniyor... Siz Masterchef'in yeni sezonunu izlemeyi düşünüyor musunuz?" sözlerini dile getirdi.

        Bunun üzerine ise birçok ifşacı sosyal medya sayfaları; Çağman Çatay, Öykü Bulut Uysal, Bahar Seviş gibi isimlerin katılacağını iddia ettiler.

        Daha önce Hakan Kanık ve Yasin Obuz'un Survivor'a katıldığı biliniyor. Neler olacağı merak ediliyor.

            Masterchef'le ilgili bir başka bomba daha patladı. İlk sezonda yakışıklılığıyla kızların, el marifetleriyle jürilerin dikkatini çeken Hakan Kanık, yeniden yarışmada bulunacak isimlerden iddialara göre birisi oldu.

            Her sezon dikkatini üzerine çeken Masterchef yarışmasının arka planında çalışan Hakan, ara sıra hem yarışmacılara hem de jürilere yardım etmek için ekran önüne çıkıyordu.

            İddiaların diğer ismi ise Alican oldu. Masterchef yarışmasında son ikiye kalarak başarısını tüm Türkiye'ye gösteren Alican, dikkatleri üzerine çekmişti. Söylentilere göre yarışma ikinci olan Masterchef Alican, yarım bıraktığı işini ise bu sezon tamamlamak için yeniden dönüyor! Bununla birlikte hayranları; "Şampiyon belli oldu, ikinci kim?" yorumlarında bulundular.

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