SON DAKİKA: Müge Anlı'da aranan Bahtiyar Akçay'ın cesedi korkunç halde bulundu kızı gözyaşlarına boğuldu! 'Nasıl yaptığını anlatacaksın''
Son dakika haberi... Müge Anlı Bahtiyar Akçay'ın cesedi ortaya çıktı! Çuvala sarılı halde bulunan Bahtiyar Akçay'ın cesedine, arkadaşı Nadir Ün'ün çalıştığı fabrikada ullaşıldı. Son dakika haberi Müge Anlı stüdyosundaki Akçay ailesini gözyaşlarına boğdu. Önceki gün konuyla ilgili canlı yayına bağlanan Nilüfer Hanım, yıllar önce kardeşi Adnan Kaplan'ın kaybıyla ilgisi olduğunu düşündüğü Nadir Ün'ün ilahi adaletin ellerinde olduğunu ifade etti. 19 gün sonra cesedi bulunan Bahtiyar Akçay'ın kızı canlı yayında gözyaşları içinde, "Sen bana anlatacaksın gözümün içine bakıp! Nasıl babamı çuvalın içine koyduğunu anlatacaksın. Bana 'Benim kızımsın sen de' demiştin. Bunları nasıl yaptığını anlatacaksın!" dedi.
15.06.2021 12:24
- Son Güncelleme: 15.06.2021 12:57
Müge Anlı, 50 yaşındaki avize lamba işi yapan Bahtiyar Akçay'ın 25 Mayıs günü araba almak içi Giresun'dan İstanbul'a geldiğini ve kaybolduğunu, 2 çocuk babası olduğunu, İstanbul Güneşli'de bir otelde kaldığını, 28 Mayıs tarihinde bir daha haber alınamadığını, kızının banka hesabından 2 kere para çektiğini söyledi.
KUYUYA ATIP ÜSTÜNE BETON DÖKTÜ
Bahtiyar Akçay'ın şüpheli kaybı nedeniyle aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer aldı. Bahtiyar Akçay'ın kaybıyla ilişkilendirilen isimlerden biri olan Nadir Ün'ün çalıştığı fabrikada çuvalın içinde kuyuya atılmış ve üstüne beton dökülmüş bir halde Bahtiyar Akçay'ın cesedi bulundu.