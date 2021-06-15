SON DAKİKA: Müge Anlı'da aranan Bahtiyar Akçay'ın cesedi korkunç halde bulundu kızı gözyaşlarına boğuldu! 'Nasıl yaptığını anlatacaksın''

Giresun'da yaşayan Bahtiyar Akçay, Giresun'dan İstanbul'a araç satın almak için geldi. Üzerinde 25 bin lirası olan Akçay, sonrasında da 7 bin lira çekti. En son 28 Mayıs'ta otelden de çıkışını yapan Bahtiyar Akçay'a daha sonra ulaşılamadı.

