Müge Anlı müjdeli haberi canlı yayında verdi! İşte Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in oğlu Ayberk ve gelini Begüm...
Müge Anlı müjdeli haberi canlı yayında verdi! Müge Anlı'daki Şevki hoca ekranların sevilen isimlerinden. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yer alan ve yıllardır tecrübeli sunucu Müge Anlı ile birlikte çalışan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen'in oğlu Ayberk dünyaevine girdi. Mutlu haberi düğünden karelerle Müge Anlı canlı yayında duyurdu. İşte Müge Anlı'daki Şevki hocanın oğlu ve gelini...
Müge Anlı canlı yayında müjdeli haberi duyurdu. Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen 1963 yılında Afganistan'da doğmuştur. Ataköy İlkokulu'nu tamamladıktan sonra Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversites, New Jersey Adli Tıp Doçentliği ve Adli Tıp Profesörlüğü'nde eğitimini tamamlamıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Sözen, aile içi şiddet, çocuk istismarı ve cinsel saldırılar alanında danışmanlık yapmaktadır.