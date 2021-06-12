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    • 12.06.2021 18:19
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    • 12.06.2021 18:19
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    koptu geliyor altta kaldı bombayı saldı! Masterchef ne zaman başlayacak belli oldu yayın tarihi...

    Jüri koltuğunda , ve 'nın oturduğu 'in yayın tarihi hakkında bir son dakika haberi, sosyal medyada kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Geçtiğimiz sezon ekranlarında damgasını vuran ve 'nın şampiyonluğuyla biten 3.sezonun yankıları, yarışma sonrasında da dinmek bilmemişti. Bu sezon 'dan da reyting konusunda beklediğini alamayan TV 8 Masterchef için kolları sıvadı. Peki Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Masterchef yeni sezon yayın tarihi...

    Masterchef ne zaman başlayacak belli oldu yayın tarihi...

    Masterchef koptu geliyor Survivor altta kaldı TV8 bombayı saldı! Masterchef ne zaman başlayacak belli oldu yayın tarihi... Survivor'la yarım sezon dönüşümlü olarak Masterchef'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Bir kesimin neredeyse müdavimi olduğu yemek yarışması Masterchef'in 4.sezonu heyecanla bekleniyor. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturacağı Masterchef hakkında detaylar giderek şekilleniyor.

    Survivor yarışmasının heyecanı artarken Masterchef yarışması ise Haziran ayının bitimiyle ekranlara dönüş yapacak.

    Bir sosyal medya hesabı; "Masterchef Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! 4. sezonuyla bu yıl ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye'nin yayın tarihi Survivor'ın 25 Haziran'daki finalinin ardından 3 Temmuz olarak planlanıyor… Bu yıl da yeni yüzlerle ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye'de jürilerde de değişim yaşanmayacak" notunu düşerek paylaşım yaptı ve Survivor'la birleşimi hakkında şok bir açıklama yaptı.

        Sosyal medya hesabı; "Masterchef'in gelecek yıl yayınlanacak 5. sezonunda Survivor'dan eski yarışmacılarla ekranlarda yer alması bekleniyor... Siz Masterchef'in yeni sezonunu izlemeyi düşünüyor musunuz?" sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine ise birçok ifşacı sosyal medya sayfaları; Çağman Çatay, Öykü Bulut Uysal, Bahar Seviş gibi isimlerin katılacağını iddia ettiler.

        Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay ise dikkatleri üzerine çekti. Ancak iddialar bununla sınırlı değil.

        İlk sezonda yakışıklılığıyla kızların, el marifetleriyle jürilerin dikkatini çeken Hakan Kanık, yeniden yarışmada bulunacak isimlerden iddialara göre birisi oldu. Her sezon dikkatini üzerine çeken Masterchef yarışmasının arka planında çalışan Hakan, ara sıra hem yarışmacılara hem de jürilere yardım etmek için ekran önüne çıkıyordu.

            Masterchef yarışmasından elendikten sonra Survivor yarışmasında boy gösteren Hakan Kanık, Survivor yarışmasından ise elenerek ayrılmıştı. Survivor yarışmasında göstermiş olduğu performansla çok beğenilen Hakan Kanık'ın hayranları ise yeniden Masterchef yarışmasında görmek istediklerini dile getirmişlerdi. İddiaların diğer ismi ise Alican oldu.

            Masterchef yarışmasında son ikiye kalarak başarısını tüm Türkiye'ye gösteren Alican, dikkatleri üzerine çekmişti. Söylentilere göre yarışma ikinci olan Masterchef Alican, yarım bıraktığı işini ise bu sezon tamamlamak için yeniden dönüyor! Bununla birlikte hayranları; "Şampiyon belli oldu, ikinci kim?" yorumlarında bulundular. Rakiplerine eşsiz bir rekabet yaşatacak olan Alican'dan ve Hakan Kanık'tan konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

            Her sezonuyla reyting rekorlarını kıran ve yarışmanın yapıldığı her gün farklı bir olay yaşatan Masterchef yarışmasının ise Haziran ayının bitimiyle başlayacağı düşünülüyor. Survivor yarışmasının bitimiyle birlikte ekranlardaki yerini alacak olan yarışmanın ilk tanıtım fragmanı ise çok beğenildi.

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