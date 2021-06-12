Masterchef koptu geliyor Survivor altta kaldı TV8 bombayı saldı! Masterchef ne zaman başlayacak belli oldu yayın tarihi... Survivor'la yarım sezon dönüşümlü olarak Masterchef'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Bir kesimin neredeyse müdavimi olduğu yemek yarışması Masterchef'in 4.sezonu heyecanla bekleniyor. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturacağı Masterchef hakkında detaylar giderek şekilleniyor.
Survivor yarışmasının heyecanı artarken Masterchef yarışması ise Haziran ayının bitimiyle ekranlara dönüş yapacak.
Bir sosyal medya hesabı; "Masterchef Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! 4. sezonuyla bu yıl ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye'nin yayın tarihi Survivor'ın 25 Haziran'daki finalinin ardından 3 Temmuz olarak planlanıyor… Bu yıl da yeni yüzlerle ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye'de jürilerde de değişim yaşanmayacak" notunu düşerek paylaşım yaptı ve Survivor'la birleşimi hakkında şok bir açıklama yaptı.