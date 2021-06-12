Bir sosyal medya hesabı; "Masterchef Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! 4. sezonuyla bu yıl ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye'nin yayın tarihi Survivor'ın 25 Haziran'daki finalinin ardından 3 Temmuz olarak planlanıyor… Bu yıl da yeni yüzlerle ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye'de jürilerde de değişim yaşanmayacak" notunu düşerek paylaşım yaptı ve Survivor'la birleşimi hakkında şok bir açıklama yaptı.