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    • 14.06.2021 18:54
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    • 14.06.2021 19:10
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    ’da akılalmaz olay! fenomeni 7 çocuğunu bırakıp yasak aşkına kaçtı açıklamaları şoke etti

    Hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan ’da programına fenomeni damga vurdu. ’dan gelen , 7 çocuğunun annesi İlknur Biryan’ın 24 Mayıs tarihinde evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek Esra Erol’dan yardım istedi. Canlı yayına telefonla bağlanan İlknur Hanım’ın söyledikleri ise izleyicileri şoke etti. İşte detaylar…

    7 çocuğunu bırakıp yasak aşkına kaçtı!

    Ali Biryan, 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunun annesi İlknur Biryan'ın 24 Mayıs tarihinde evden ayrıldığını ve Eşref Timur'a kaçtığını belirterek Esra Erol'dan ve ekibinden yardım istedi. Eşini sevdiğini dile getiren Ali Bey, İlknur Hanım'a geri dön çağrısında bulundu.

    Eşinin daha önce de evden kaçtığını dile getiren Ali Bey'in "Eşimi gördüğümde, sevgimden ve aşkımdan bir şey söyleyemiyorum" şeklindeki sözleri stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.

    Günlük işlerde çalışarak kamyonlarda beden işçiliği yaptığını söyleyen talihsiz eş, İlknur Hanım'ın fenomen olduktan sonra ilişkilerinin giderek bozulduğunu belirterek "Kime kaçacağını kızıma söylemiş" ifadelerini kullandı.

    TikTok'ta çektiği videolarla fenomen hale gelen ve aynı uygulamayı kullanan Eşref Timur'a kaçan İlknur Biryan ise Esra Erol'da programının canlı yayınına telefonla bağlandı.

        21, 17, 10, 7 ve daha küçük yaşta çocuklarını bırakarak kaçan İlknur Biryan, eşinin kendisini tütün parası için farklı işlere gönderdiğini iddia ederek kendi rızasıyla Eşref'in yanına kaçtığını söyledi.

        İlknur Biryan'ın 7 çocuğunu da görmek istemediğini 25 Mayıs'tan itibaren yeni bir hayat kurduğu şeklindeki sözleri ise izleyicileri çileden çıkardı.

        İlknur Hanım'ın bu sözleri üzerine boşanma kararı alan Ali Bey ise çalışıp çocuklarına kendisinin bakacağını dile getirdi.

            Öte yandan iki çocuğunun olduğu öğrenilen Eşref Timur'un eski eşi de canlı yayına bağlanarak Temur'un daha önce TikTok'tan tanıştığı Tokatlı bir kadınla kaçtığı bildirildi.

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