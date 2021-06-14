Ali Biryan, 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunun annesi İlknur Biryan'ın 24 Mayıs tarihinde evden ayrıldığını ve Eşref Timur'a kaçtığını belirterek Esra Erol'dan ve ekibinden yardım istedi. Eşini sevdiğini dile getiren Ali Bey, İlknur Hanım'a geri dön çağrısında bulundu.

Eşinin daha önce de evden kaçtığını dile getiren Ali Bey'in "Eşimi gördüğümde, sevgimden ve aşkımdan bir şey söyleyemiyorum" şeklindeki sözleri stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.