Ali Biryan, 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunun annesi İlknur Biryan'ın 24 Mayıs tarihinde evden ayrıldığını ve Eşref Timur'a kaçtığını belirterek Esra Erol'dan ve ekibinden yardım istedi. Eşini sevdiğini dile getiren Ali Bey, İlknur Hanım'a geri dön çağrısında bulundu.
Eşinin daha önce de evden kaçtığını dile getiren Ali Bey'in "Eşimi gördüğümde, sevgimden ve aşkımdan bir şey söyleyemiyorum" şeklindeki sözleri stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.
Günlük işlerde çalışarak kamyonlarda beden işçiliği yaptığını söyleyen talihsiz eş, İlknur Hanım'ın fenomen olduktan sonra ilişkilerinin giderek bozulduğunu belirterek "Kime kaçacağını kızıma söylemiş" ifadelerini kullandı.
TikTok'ta çektiği videolarla fenomen hale gelen ve aynı uygulamayı kullanan Eşref Timur'a kaçan İlknur Biryan ise Esra Erol'da programının canlı yayınına telefonla bağlandı.