Esra Erol'daki Hashatun ve Hülya kardeşler Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Kadın ticareti, madde satışı, hırsızlık, çocuk istismarı...

Esra Erol'daki Hashatun ile Hülya kardeşler Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Kadın ticareti, madde satışı, hırsızlık, çocuk istismarı gibi çeşitli ihbarlarla Atv canlı yayınında herkesi şoke eden Hashatun ve Hülya Hanım'ın Ersin adındaki şahıs ile bir dönem kuma olarak yaşadıkları ileri sürüldü. Kan donduran iddialar birbiri ardına sıralanırken, 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiası Esra Erol'u çileden çıkarttı. İşte Esra Erol'da bugün (10 Haziran 2021) yaşananlar...

10.06.2021 18:15 - Son Güncelleme: 10.06.2021 18:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





