Esra Erol'daki Hashatun ve Hülya kardeşler Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Kadın ticareti, madde satışı, hırsızlık, çocuk istismarı...
Esra Erol'daki Hashatun ile Hülya kardeşler Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Kadın ticareti, madde satışı, hırsızlık, çocuk istismarı gibi çeşitli ihbarlarla Atv canlı yayınında herkesi şoke eden Hashatun ve Hülya Hanım'ın Ersin adındaki şahıs ile bir dönem kuma olarak yaşadıkları ileri sürüldü. Kan donduran iddialar birbiri ardına sıralanırken, 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiası Esra Erol'u çileden çıkarttı. İşte Esra Erol'da bugün (10 Haziran 2021) yaşananlar...
KADIN TİCARETİ, MADDE SATIŞI, HIRSIZLIK, ÇOCUK İSTİSMARI...
Esra Erol'daki Hashatun ve Hülya kardeşler Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen programa son olarak eşi Mehmet Karayılan'ın annesinden korkusu yüzünden kendisine geri dönemediğini iddia eden Hülya Karayılan ve kardeşi Hashatun hakkında gelen ihbarlar damga vurdu.
'HASHATUN CEZAEVİNDE YATTI'
İşte Esra Erol'u çileden çıkartan Hashatun ile Hülya kardeşler hakkında gelen ihbarlar... İsmini vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına telefonla bağlanarak "Onların yemediği halt yok. Has Hatun cezaevinde yattı. Bunun nedenini açıklasın" dedi. Has Hatun da 2019 yılında cezaevine girdiğini belirterek hangi suçtan yattığını söylemek istemedi.