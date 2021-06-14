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    • Televizyon
    • 14.06.2021 13:54
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    • 14.06.2021 13:54
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    Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları! Kahraman Babam hangi gün başlıyor?

    Show tv ekranlarında ilk olarak Kırmızı Kamyon adıyla yayın hayatına başlayan ancak Türk televizyonların eşi benzeri görülmemiş bir şekilde ilk bölümü yayınlandıktan sonra yayından kaldırıp, yaz döneminde yayınlanmasına karar verilen Kırmızı Kamyon, 'Kahraman Babam' adıyla yeniden ekranlara dönüyor. Ekran macerasına yaz sezonunda başlayan Kahraman Babam dizisinde baba kızın duygu yüklü hikayesi izleyicileri derinden etkiliyor. Seyirci, Kahraman Babam oyuncu kadrosunu ve yayın gününü sorguluyor. Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne? İşte detaylar...

    Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları!

    Kırmızı Kamyon olarak ilk bölümle geçtiğimiz aylardan yayınlanan dizi isim değiştirerek Kahraman Babam ile Show TV ekranlarında yayın hayatına devam edecek. Kahraman Babam dizisi ikinci bölümü pazartesi akşamı bekleniyor. Dikkat çeken oyuncuları ile merak konusu olan Kahraman Babam, Show TV'de yayımlanacak. Kahraman Babam oyuncuları kimler? Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne? sorularına yanıt almak için haberimizi okuyabilirsiniz...

    Ekran macerasına yaz sezonunda başlayan Kahraman Babam dizisinde baba kızın duygu yüklü hikayesi izleyicileri derinden etkiliyor. Kahraman Babam'ın kadrosunda en son Hercai dizisinde rol olan çocuk oyuncu Ebrar Alya Demirbilek de yer alıyor.

    Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

        KAHRAMAN BABAM KONUSU

        Etrafındaki herkese hükmetmeye alışık olan Yavuz Furkan'ın tedavisi konusunda Menekşe'ye çeşitli emirler verir ve ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Bir yandan herkesten gizli bir aşk yaşayan İlker ve Menekşe'yi kötü bir sürpriz beklemektedir.

        Kız kardeşinin ölümünü Uğur'a yükleyen Cem, şimdi de Ömrüm'ün aynı şeyleri yaşamasını istememektedir. Cem ve Uğur büyük bir yüzleşme yaşayacaktır.

        Bütün bu çatışmaların içinde Uğur ve Cem kendilerini bekleyen zorlu vakada her şeye rağmen birlikte hareket edip, başarılı olmak zorundadırlar. Karısının katiline ulaşmak için canını vermeye hazır olan Uğur sınırlarını zorlayacak ve Yonca'yla karşı karşıya gelecektir.
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