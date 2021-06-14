Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları! Kahraman Babam hangi gün başlıyor?

Kırmızı Kamyon olarak ilk bölümle geçtiğimiz aylardan yayınlanan dizi isim değiştirerek Kahraman Babam ile Show TV ekranlarında yayın hayatına devam edecek. Kahraman Babam dizisi ikinci bölümü pazartesi akşamı bekleniyor. Dikkat çeken oyuncuları ile merak konusu olan Kahraman Babam, Show TV'de yayımlanacak. Kahraman Babam oyuncuları kimler? Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne? sorularına yanıt almak için haberimizi okuyabilirsiniz...
Ekran macerasına yaz sezonunda başlayan Kahraman Babam dizisinde baba kızın duygu yüklü hikayesi izleyicileri derinden etkiliyor. Kahraman Babam'ın kadrosunda en son Hercai dizisinde rol olan çocuk oyuncu Ebrar Alya Demirbilek de yer alıyor.
Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.