Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları! Kahraman Babam hangi gün başlıyor?

Kırmızı Kamyon olarak ilk bölümle geçtiğimiz aylardan yayınlanan dizi isim değiştirerek Kahraman Babam ile Show TV ekranlarında yayın hayatına devam edecek. Kahraman Babam dizisi ikinci bölümü pazartesi akşamı bekleniyor. Dikkat çeken oyuncuları ile merak konusu olan Kahraman Babam, Show TV'de yayımlanacak. Kahraman Babam oyuncuları kimler? Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne? sorularına yanıt almak için haberimizi okuyabilirsiniz...