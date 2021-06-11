Esra Erol’da ortalık karıştı! Hashatun çocuğunu kümese mi kapattı? Yeni iddialar kan dondurdu

Avukat Hülya Kuran ise " Öğretmen o çocuğa 'Kızım senin saçını annen taramadı mı?' dediği zaman siz kızınızı arayıp 'Gel, çocuklarına bak sen niye hep dışardasın' demediniz mi? Olayı basitleştirmeyin, hiç bu konulara da girmeyin. Olay çok net; anne dışardayken velayet hakkını başkasına bırakamazsınız" diyerek isyan etti.