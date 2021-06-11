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Esra Erol’da ortalık karıştı! Hashatun çocuğunu kümese mi kapattı? Yeni iddialar kan dondurdu

Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programına 3 yıl önce evi terk eden kocasını bulmak isteyen ablası Hülya ile katılan Hashatun'un, çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığı iddiaları kan dondurmuştu. Hashatun ve Hülya Hanım'ın Ersin adındaki şahıs ile bir dönem kuma olarak yaşadıklarının da ileri sürülmesinin ardından ortaya atılan kadın ticareti, madde satışı, hırsızlık iddiaları ise programa damga vurmuştu. Hashatun ve Hülya kardeşlerin babası İsmail Bey canlı yayına bağlandı. İddialara açıklık getiremeyen Hashatun ise stüdyoyu terk etti. İşte detaylar…

11.06.2021 19:11 - Son Güncelleme: 11.06.2021 19:34
Esra Erol’da ortalık karıştı! Hashatun çocuğunu kümese mi kapattı? Yeni iddialar kan dondurdu

Geçtiğimiz günlerde ablası Hashatun ile Esra Erol'da programına başvuran Hülya Karayılan, eşi Mehmet Karayılan'ın annesinden korkusu yüzünden kendisine geri dönemediğini iddia edip yardım istemişti. Esra Erol'da ekibi Mehmet Karayılan'ın canlı yayına getirerek karı-koca arasındaki sorunları çözmeye çalışırken Hülya Karayılan ve kardeşi Hashatun hakkında gelen ihbarlar canlı yayına damga vurdu.

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Esra Erol’da ortalık karıştı! Hashatun çocuğunu kümese mi kapattı? Yeni iddialar kan dondurdu

Ersin adındaki şahıs ile bir dönem kuma olarak yaşadıkları öne sürülen Hashatun ve Hülya Hanım'ın kadın ticareti, madde satışı, hırsızlık gibi suçlara karıştıkları iddia edildi. Öte yandan Hashatun'un, çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığı iddiaları kan dondurdu.

Esra Erol’da ortalık karıştı! Hashatun çocuğunu kümese mi kapattı? Yeni iddialar kan dondurdu

Hashatun'un çocuklarını sosyal hizmetlerden alan dede İsmail Bey ise bugünkü canlı yayına bağlanarak şunları söyledi: "Benim torunum istismara uğradığı iddiasıyla sosyal hizmetler tarafından alınmadı. Çocuğun okulu yakın diye annesinin yanına yolladım. Öğretmeni 'Kızım senin saçını annen taramadı mı?' diyor ve sonrasında sosyal hizmetler alıyor. " dedi.

Esra Erol’da ortalık karıştı! Hashatun çocuğunu kümese mi kapattı? Yeni iddialar kan dondurdu

Avukat Hülya Kuran ise " Öğretmen o çocuğa 'Kızım senin saçını annen taramadı mı?' dediği zaman siz kızınızı arayıp 'Gel, çocuklarına bak sen niye hep dışardasın' demediniz mi? Olayı basitleştirmeyin, hiç bu konulara da girmeyin. Olay çok net; anne dışardayken velayet hakkını başkasına bırakamazsınız" diyerek isyan etti.

Esra Erol’da ortalık karıştı! Hashatun çocuğunu kümese mi kapattı? Yeni iddialar kan dondurdu

Avukat Hülya Hanım'ın söylediklerinden rahatsız olan Hashatun ise "Benim hakkımda yorum yapmayın, benim çocuğum temiz" dedi. Hashatun, programa Ersin Bey'in telefonla bağlanması ve konunun tekrar gündeme gelmesi ardından stüdyoyu terk etti.