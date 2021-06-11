Ayşe Baş, eşi Bayram Baş'ın kendisini ve engelli çocuğunu geride bırakarak yakın arkadaşı Fatma Gültekin'le kaçtığını belirterek Esra Erol'da programına başvurdu ve ünlü sunucuyla ekibinden yardım istedi.
Ayşe Baş'ın başvurusunun ardından canlı yayına çıkan Fatma Gültekin ile Bayram Baş birbirlerini sevdiklerini söyleyerek Fatma Hanım'ın engelli eşi hakkında akılalmaz iddialarda bulundu. Bunun üzerine canlı yayına katılan Fatma Hanım'ın kayınpederi İsmet Bey, gelini ve Bayram Baş ile yüzleşti.
Fatma Hanım, Bayram'a kaçarak hayatını mahvetmediğini, Esra Erol'un hep tek taraflı konuştuğunu belirtti. Esra Erol, kimseyi kayırmadığını dile getirince Bayram Bey de kendisinin de konuşturulmadığını, 2 gündür çıkarıldığını söyledi.
Ayşe Hanım boşanmak istediğini belirtirken Bayram Bey, eğer eşi kendisinden hiçbir şey istemezse boşanacağını açıkladı. Bunun üzerine Bayram Bey, "Ayşe nafaka isterse ondan boşanmayacağım, Fatma ile beraber yaşayacağım" dedi.