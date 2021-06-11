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    • 11.06.2021 20:38
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    • 11.06.2021 21:13
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    ’da canlı yayınında şaşkına çeviren anlar! Bayram’ın sözleri kavganın fitilini ateşledi yumruk yumruğa…

    'nin ilgiyle takip edilen programı ’da canlı yayınında izleyicileri şaşkına çeviren bir olay gerçekleşti. , eşi Bayram Baş’ın kendisini ve engelli çocuğunu geride bırakarak yakın arkadaşı ’le kaçtığını belirterek Esra Erol’dan yardım istemişti. Boşanmaya karar veren Bayram ve Ayşe Baş çifti ile Fatma Gültekin ve kayınpederi canlı yayında yüzleşti. Tansiyonun bir andan yükseldiği yüzleşme yumruklu kavgaya dönüştü. İşte detaylar…

    Esra Erol’da canlı yayınında şaşkına çeviren anlar!

    Ayşe Baş, eşi Bayram Baş'ın kendisini ve engelli çocuğunu geride bırakarak yakın arkadaşı Fatma Gültekin'le kaçtığını belirterek Esra Erol'da programına başvurdu ve ünlü sunucuyla ekibinden yardım istedi.

    Ayşe Baş'ın başvurusunun ardından canlı yayına çıkan Fatma Gültekin ile Bayram Baş birbirlerini sevdiklerini söyleyerek Fatma Hanım'ın engelli eşi hakkında akılalmaz iddialarda bulundu. Bunun üzerine canlı yayına katılan Fatma Hanım'ın kayınpederi İsmet Bey, gelini ve Bayram Baş ile yüzleşti.

    Fatma Hanım, Bayram'a kaçarak hayatını mahvetmediğini, Esra Erol'un hep tek taraflı konuştuğunu belirtti. Esra Erol, kimseyi kayırmadığını dile getirince Bayram Bey de kendisinin de konuşturulmadığını, 2 gündür çıkarıldığını söyledi.

    Ayşe Hanım boşanmak istediğini belirtirken Bayram Bey, eğer eşi kendisinden hiçbir şey istemezse boşanacağını açıkladı. Bunun üzerine Bayram Bey, "Ayşe nafaka isterse ondan boşanmayacağım, Fatma ile beraber yaşayacağım" dedi.

        Bu sırada Fatma Hanım'ın terk edip gittiği engelli eşi Murat Yaşar Gültekin'in babası İsmet Bey ile Bayram Bey arasındaki tartışma daha da alevlendi. Ayşe, Bayram'ın para bile bulamadığını ancak 10 bin lira aldığını söyledi.

        İsmet Bey ve Ayşe Hanım, "Bayram'a '10 bin lira ne oldu, bu parayı nereden buldun?" diye sordu. Duydukları karşısında şaşıran Bayram ise İsmet Bey'e sinirlenerek üstüne yürümek istedi.

        Sinirlerine hakim olamayan Bayram, yumruklu saldırı gerçekleştirdi. Esra Erol Bayram'a engel olmak isterken başarısız oldu.
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        Haberler Televizyon Esra Erol’da canlı yayınında şaşkına çeviren anlar! Bayram’ın sözleri kavganın fitilini ateşledi yumruk yumruğa…