Ayşe Baş, eşi Bayram Baş'ın kendisini ve engelli çocuğunu geride bırakarak yakın arkadaşı Fatma Gültekin'le kaçtığını belirterek Esra Erol'da programına başvurdu ve ünlü sunucuyla ekibinden yardım istedi.

Ayşe Baş'ın başvurusunun ardından canlı yayına çıkan Fatma Gültekin ile Bayram Baş birbirlerini sevdiklerini söyleyerek Fatma Hanım'ın engelli eşi hakkında akılalmaz iddialarda bulundu. Bunun üzerine canlı yayına katılan Fatma Hanım'ın kayınpederi İsmet Bey, gelini ve Bayram Baş ile yüzleşti.