RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Lütfiye Gündüz 30 Nisan gecesi mi öldürüldü? Müge Anlı çelişkili ifadelerin sahibi Mustafa Destebaşı'nın yalanını ortaya çıkarttı

Lütfiye Gündüz 30 Nisan gecesi mi öldürüldü? Müge Anlı son bölümde, çelişkili ifadelerin sahibi Mustafa Destebaşı'nın yalanını ortaya çıkardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 8 yıl önce Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Nezen Germiyen cinayeti ile kayıp Lütfiye Gündüz arasındaki bağlantı araştırılıyor. Çok sayıda şüphelinin yer aldığı iki farklı olayda çember daraldı. Kayıp kadının kızı canlı yayında şüpheliler arasında yer alan Duran Bey hakkında babasını savunmak için gelmediğini, babasının kesinlikle korktuğu biri olduğunu düşündüğünü aktarırken, Lütfiye Gündüz'ü son gören kişi olan Mustafa Destebaşı çelişkili ifadeleri ile Müge Anlı son bölümde tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

11.05.2021 15:47 - Son Güncelleme: 11.05.2021 16:07
Lütfiye Gündüz 30 Nisan gecesi mi öldürüldü? Müge Anlı çelişkili ifadelerin sahibi Mustafa Destebaşı'nın yalanını ortaya çıkardı

Lütfiye Gündüz 30 Nisan gecesi mi öldürüldü? Müge Anlı çelişkili ifadelerin sahibi Mustafa Destebaşı'nın yalanını ortaya çıkardı.13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen cinayeti, Lütfiye Gündüz'ün bulunması için Müge Anlı'ya başvurmasıyla yeniden gündeme taşındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Lütfiye Gündüz 30 Nisan gecesi mi öldürüldü? Müge Anlı çelişkili ifadelerin sahibi Mustafa Destebaşı'nın yalanını ortaya çıkardı

Hem Nezen Germiyen'in hem Lütfiye Gündüz'ün üzerlerinden para kazanılan kişiler tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Lütfiye Gündüz 30 Nisan gecesi mi öldürüldü? Müge Anlı çelişkili ifadelerin sahibi Mustafa Destebaşı'nın yalanını ortaya çıkardı

Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında yıllar sonra şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Lütfiye Gündüz 30 Nisan gecesi mi öldürüldü? Müge Anlı çelişkili ifadelerin sahibi Mustafa Destebaşı'nın yalanını ortaya çıkardı

Her iki kadının da çevresin de aynı insanların olması " Nezen Germiyen ve Lüftiye Gündüz'ü aynı kişi mi öldürdü?" sorularına neden olurken; görgü tanıklarının ifadeleri şüpheleri artırdı.

Lütfiye Gündüz 30 Nisan gecesi mi öldürüldü? Müge Anlı çelişkili ifadelerin sahibi Mustafa Destebaşı'nın yalanını ortaya çıkardı

Peki, Nezen Germiyen nasıl öldü, kim tarafından öldürüldü? Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen'in bağlantısı nedir? İşte Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybına dair detaylar...