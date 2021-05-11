Lütfiye Gündüz 30 Nisan gecesi mi öldürüldü? Müge Anlı çelişkili ifadelerin sahibi Mustafa Destebaşı'nın yalanını ortaya çıkarttı

Lütfiye Gündüz 30 Nisan gecesi mi öldürüldü? Müge Anlı son bölümde, çelişkili ifadelerin sahibi Mustafa Destebaşı'nın yalanını ortaya çıkardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 8 yıl önce Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Nezen Germiyen cinayeti ile kayıp Lütfiye Gündüz arasındaki bağlantı araştırılıyor. Çok sayıda şüphelinin yer aldığı iki farklı olayda çember daraldı. Kayıp kadının kızı canlı yayında şüpheliler arasında yer alan Duran Bey hakkında babasını savunmak için gelmediğini, babasının kesinlikle korktuğu biri olduğunu düşündüğünü aktarırken, Lütfiye Gündüz'ü son gören kişi olan Mustafa Destebaşı çelişkili ifadeleri ile Müge Anlı son bölümde tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

11.05.2021 15:47 - Son Güncelleme: 11.05.2021 16:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





