Cam Tavanlar ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Cam Tavanlar dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile daha başlamadan ilgi gören dizi hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Yeni başlayacak olan dizileri yakından takip edenler Cam Tavanlar'ın hangi kanalda ve tarihte başlayacağını sorgular oldu. İşte tüm detaylar…
CAM TAVANLAR TANITIM
CAM TAVANLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?
Başarılı senarist Meriç Acemi'nin kaleminden çıkan 'Cam Tavanlar'ın yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor. Seyirciye alışılagelmişin dışında farklı bir yaz dizisi sunacak 'Cam Tavanlar' çok yakında Show TV'de.
CAM TAVANLAR KONUSU VE OYUNCULARI
Rekabet, intikam, aşk, azim gibi birçok temanın keyifli bir hikaye eşliğinde izleyiciye aktarılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.