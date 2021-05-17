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    • 17.05.2021 09:28
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    • 17.05.2021 09:28
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    Özellikle dizi ve film severler tarafından gündemde sıklıkla , Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yeni başlayacak yaz dizilerinden biri olacak ve özellikle gençleri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. , ? Sorgulamaları yapılırken yayınlanan yeni tanıtımları da oldukça dikkat çekti ve daha da merak uyandırdı. Ojo Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Cam Tavanlar ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

    Cam Tavanlar ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Cam Tavanlar dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile daha başlamadan ilgi gören dizi hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Yeni başlayacak olan dizileri yakından takip edenler Cam Tavanlar'ın hangi kanalda ve tarihte başlayacağını sorgular oldu. İşte tüm detaylar…

    CAM TAVANLAR TANITIM

    CAM TAVANLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

    Başarılı senarist Meriç Acemi'nin kaleminden çıkan 'Cam Tavanlar'ın yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor. Seyirciye alışılagelmişin dışında farklı bir yaz dizisi sunacak 'Cam Tavanlar' çok yakında Show TV'de.

    CAM TAVANLAR KONUSU VE OYUNCULARI

    Rekabet, intikam, aşk, azim gibi birçok temanın keyifli bir hikaye eşliğinde izleyiciye aktarılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

        KUBİLAY AKA KİMDİR?

        Aka, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun oldu. Ardından oyunculuk eğitimi aldı. Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırdı.

        2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştı. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandıran genç oyuncu filmin devam niteliğindeki Aşk 102'de de yer almayı sürdürüyor.Kubilay Aka, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve Koç burcudur. Aka, Vatanım Sensin setinde tanıştığı Miray Daner ile birlikteliğe başlamış ve çift iki kez ayrılmıştı. Aka ve Daner çiftinin ilişkilerine üçüncü bir şans verdiği söyleniyor.

        Kubilay Aka halen "Çukur" dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir. Kubilay Aka, oyunculuğa başlama hikayesini şu sözlerle anlamıştı:"Muğla-Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram'dan bir mesaj geldi. Bana "Vatanım Sensin" dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim."
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