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Müge Anlı ofisinde basmıştı... Kötü günleri geride bırakan Sinan Özen imaj değiştirdi! İşte son hali...

Kötü günleri geride bırakan Sinan Özen imaj değiştirdi! Geçtiğimiz nisan ayında yakın arkadaşı Müge Anlı tarafından ofisinde ziyaret edilmesi ile adından söz ettiren şarkıcı Sinan Özen, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. İkiz bebeklerinden kızı Neva'nın sağlığına kavuşması ile derin bir nefes alan ünlü isim, imaj değiştirdi. Saçının görünümü ile kendisine hayran bırakan Sinan Özen'in son haline beğeni ve yorum yağdı.

16.05.2021 12:15 - Son Güncelleme: 16.05.2021 13:21
Müge Anlı ofisinde basmıştı... Kötü günleri geride bırakan Sinan Özen imaj değiştirdi! İşte son hali...

Kötü günleri geride bırakan Sinan Özen imaj değiştirdi! Geçtiğimiz ay sıkı dostu Sinan Özen'i ofisinde ziyarete giden Müge Anlı, Instagram'dan o anların videosunu takipçileri ile paylaşmış ve ikilinin videosu çok konuşulmuştu.

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Müge Anlı ofisinde basmıştı... Kötü günleri geride bırakan Sinan Özen imaj değiştirdi! İşte son hali...

Aynı videoyu kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Sinan Özen yeni bir Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.

Müge Anlı ofisinde basmıştı... Kötü günleri geride bırakan Sinan Özen imaj değiştirdi! İşte son hali...

Bu fotoğrafını takipçilerini beğenisine sunan Sinan Özen'in değişimi sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken, ünlü şarkıcının yaşı da merak konusu oldu.

Müge Anlı ofisinde basmıştı... Kötü günleri geride bırakan Sinan Özen imaj değiştirdi! İşte son hali...

Pelin Akil - 17 Nisan 1986

Müge Anlı ofisinde basmıştı... Kötü günleri geride bırakan Sinan Özen imaj değiştirdi! İşte son hali...

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