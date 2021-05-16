Müge Anlı ofisinde basmıştı... Kötü günleri geride bırakan Sinan Özen imaj değiştirdi! İşte son hali...

Kötü günleri geride bırakan Sinan Özen imaj değiştirdi! Geçtiğimiz nisan ayında yakın arkadaşı Müge Anlı tarafından ofisinde ziyaret edilmesi ile adından söz ettiren şarkıcı Sinan Özen, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. İkiz bebeklerinden kızı Neva'nın sağlığına kavuşması ile derin bir nefes alan ünlü isim, imaj değiştirdi. Saçının görünümü ile kendisine hayran bırakan Sinan Özen'in son haline beğeni ve yorum yağdı.

16.05.2021 12:15 - Son Güncelleme: 16.05.2021 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





