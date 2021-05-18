Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz olayında gizli tanıktan kan donduran sözler! "İşkence yaptı öldü diye yola attı"
Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz olayında şok tanıktan gelen kan donduran sözler Atv canlı yayınında Müge Anlı ve izleyicilerini dehşete düşürdü. Müge Anlı'da bugün, (18 Mayıs 2021 Salı) sıcak gelişmeler yaşandı. 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla 13 yaşında vahşice katledilen Nezen Germiyen cinayeti arasındaki bağlantının ardından ortaya çıkan yeni bağlantı akıllara durgunluk verdi. Kayıp Lütfiye'nin telefonunu ısrarla arayan Ramazan Özcan isimli şahısın 20 yıl önce kaybolan Şehnaz Kamil'i de defalarca aradığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili adım adım iz takip eden Müge Anlı, gizli tanığa ulaştı! Canlı yayında konuşan tanığın sözleri Atv Müge Anlı canlı yayında herkesi dehşete düşürdü. İşte Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında yaşanan Lütfiye Gündüz olayında son dakika gelişmesi...
Nezen Germiyen cinayetinin ardından Lütfiye Gündüz kaybında ortaya çıkan Ramazan Özcan detayı şoke etti! Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; cezaevinde Nezen Germiyen'i öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Taşkın'ın cezaevi arkadaşı açıklamalarıyla gündeme damga vururken yıllar önce işlenen bir cinayet ve bir kayıpla ilgili yeni bağlantı ortaya çıktı.