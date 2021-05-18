Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz olayında gizli tanıktan kan donduran sözler! "İşkence yaptı öldü diye yola attı"

Nezen Germiyen cinayetinin ardından Lütfiye Gündüz kaybında ortaya çıkan Ramazan Özcan detayı şoke etti! Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; cezaevinde Nezen Germiyen'i öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Taşkın'ın cezaevi arkadaşı açıklamalarıyla gündeme damga vururken yıllar önce işlenen bir cinayet ve bir kayıpla ilgili yeni bağlantı ortaya çıktı.