Ankara Keçiören'de Aleyna Çakır, 3 Haziran'da bir evde ölü bulundu. Sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkınca, Uygun gözaltına alındı. İfadesi alınan genç, serbest bırakıldı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Çakır'ın ölümüyle ilgili televizyon programına katılan bir tanık, Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olan annesi Gülay Uygun'un (48), yurtlardaki kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etti.
Bunun üzerine Uygun'dan önceki gün haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.