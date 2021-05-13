Gülay Uygun, yakınları tarafından Keçiören'de her zaman gittikleri boş alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu.

ANNESİ İNTİHAR ETMİŞTİ

Gülay Uygun'un ölümü sonrası Ümitcan Uygun, "Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden dolayı benim annem orada yatıyor. Bu ölümden de Müge Anlı ve yanında çalışıp da beni 24 saat arayanlar suçludur" dedi.