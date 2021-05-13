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    • 13.05.2021 16:05
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    ’ın ölümünden sorumlu tutulan , ’ya destek veren ünlü modacı ’dan şikayetçi oldu

    Son dakika haberleri… Ölümü ile gündeme oturan ve programında günlerce konu olan olayında ifadesi alınan ’un annesi dağlık alanda ölü bulunmuş, Uygun ’yı hedef göstermişti. Müge Anlı’ya destek mesajı paylaşanlardan biri de ünlü modacı ’ydu. Ümitcan Uygun’un avukatı, Kemal Doğulu’nun milyonlarca takipçisi olduğunu Uygun’a yönelik mesajı yüzünden hakarete maruz kaldığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. İşte detaylar…

    Ankara Keçiören'de Aleyna Çakır, 3 Haziran'da bir evde ölü bulundu. Sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkınca, Uygun gözaltına alındı. İfadesi alınan genç, serbest bırakıldı.

    Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Çakır'ın ölümüyle ilgili televizyon programına katılan bir tanık, Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olan annesi Gülay Uygun'un (48), yurtlardaki kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etti.

    Bunun üzerine Uygun'dan önceki gün haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

        Gülay Uygun, yakınları tarafından Keçiören'de her zaman gittikleri boş alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu.

        ANNESİ İNTİHAR ETMİŞTİ
        Gülay Uygun'un ölümü sonrası Ümitcan Uygun, "Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden dolayı benim annem orada yatıyor. Bu ölümden de Müge Anlı ve yanında çalışıp da beni 24 saat arayanlar suçludur" dedi.

        KEMAL DOĞULU'DAN MÜGE ANLI'YA DESTEK
        Ümitcan Uygun'un Müge Anlı'yı sorumlu tutması ardından sosyal medyada olayla ilgili yorumlar yapıldı. Yorum yapanlardan birisi de ünlü modacı Kemal Doğulu'ydu.

        Uygun'un sözlerini paylaşarak, 'Şaka mı yapıyor bu ş..' yazdı. Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, Doğulu'nun bu paylaşımı sonrası savcılığa başvurarak Kemal Doğulu'nun milyonlarca takipçi olduğunu, müvekkili Ümit Can Uygun'un hakarete maruz kaldığını ileri sürdü.
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        Ümitcan Uygun, ünlü modacıdan şikayetçi oldu
        Haberler Güncel Aleyna Çakır’ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun, Müge Anlı’ya destek veren ünlü modacı Kemal Doğulu’dan şikayetçi oldu