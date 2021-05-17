Hem Atv hem de Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi olan Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayın tarihi belli oldu.
Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin', yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını ve mücadelesini konu alıyor.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YAYIN GÜNÜ
21 Mayıs Cuma akşamı 20.00'de Atv ekranında ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ OYUNCULARI
Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjabova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer alıyor.
Türk dünyası bir araya geldi
Bozkır Arslanı Celaleddin'in genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı.