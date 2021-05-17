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    • 17.05.2021 13:44
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    belli oldu! Muhteşem prodüksiyonu ile Türk dizi sektöründe ATV'den yeni bir zirve!

    Muhteşem prodüksiyonu ile Türk dizi sektöründe ATV'den yeni bir zirve! belli oldu! Hem Atv hem de Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı ’dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi olan Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosu ve yayınlanan fragmanları ile heyecanın dozunu arttırdı. İşte merakla beklenen Atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslan'ı Celaleddin'in yayın tarihi...

    Bozkır Arslanı Celaleddin yayın tarihi belli oldu!

    Hem Atv hem de Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi olan Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayın tarihi belli oldu.

    Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin', yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını ve mücadelesini konu alıyor.

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YAYIN GÜNÜ

    21 Mayıs Cuma akşamı 20.00'de Atv ekranında ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ OYUNCULARI

    Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjabova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer alıyor.

    Türk dünyası bir araya geldi

    Bozkır Arslanı Celaleddin'in genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı.

        Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye'den Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer aldı.

        200 kişilik uluslararası dijital efekt ekibi görev aldı

        Kamera arkasında yaklaşık 500 kişilik bir ekibin çalıştığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin dijital efektleri Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya'dan 200 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Özel efektleriyle uluslararası alanda büyük ses getirecek projenin ilk tanıtımında da yer alan ve büyük ilgi gören aslan avı sahnesinin animasyonları beş ayda tamamlandı.

        Oyuncular kampa girdi

        Özbek ve Türk oyuncular, dönem silahlarının kullanımı, binicilik, dönemin beden dilini kullanma gibi konularda Bozdağ Film bünyesindeki eğitim alanlarında her biri konusunda uzman ekiplerinden altı ay eğitim aldı. Bu eğitimler sonrası oyuncular 13'üncü yüzyıldan günümüze gelmiş kahramanlar gibi her açıdan dönemin gerçeğini yansıtacak birikime ulaştılar.

        13.'üncü yüzyılın mekanları inşa edildi

        Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürerken, 300 kişilik sanat ve dekor ekibi; 300 dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük film platolarından biri olan Bozdağ Film Platosu'nda 13'üncü yüzyılın mekanlarını inşa etti. Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi.

            Sultan Aleaddin Sarayı ise 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda, taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusu dahil olmak üzere inşa edildi. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu. Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir'deki Kapadokya vadilerinde çekildi. Dizide kullanılan aksesuvar ve eşyaların büyük kısmı Özbekistan'dan temin edilirken, yüz bin metre kumaş kullanılarak bin 500 kostüm dikildi.
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            Haberler Televizyon Bozkır Arslanı Celaleddin yayın tarihi belli oldu! Muhteşem prodüksiyonu ile Türk dizi sektöründe ATV'den yeni bir zirve!