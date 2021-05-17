Hem Atv hem de Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi olan Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayın tarihi belli oldu.

Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin', yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını ve mücadelesini konu alıyor.