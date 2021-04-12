Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (12 Nisan) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Dehşet evinde 2 gelin! İşkence iddiaları ve çok daha fazlası... Fadime Arslan'ın ölümündeki şüpheler ve kan donduran detaylar Atv Müge Anlı canlı yayınında.
Kayıp figüran. Dizi setinden çıktı bir daha haber alınamadı. İhsan Okşak ile ilgili sıcak gelişme...