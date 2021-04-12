İsmail YK kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İsmail YK kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran ve büyük hayran kitlesiyle hala çok sevilen başarılı isim Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a bugün konuk oldu. İsmail YK'nın hayatına dair merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.