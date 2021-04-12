İsmail YK kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İsmail YK kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran ve büyük hayran kitlesiyle hala çok sevilen başarılı isim Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a bugün konuk oldu. İsmail YK'nın hayatına dair merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
İSMAİL YK KİMDİR?
İsmail Yurtseven, bilinen adıyla İsmail YK, Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir. 1978 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabah 05.00'da Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir.
7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlamıştır. Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır. 1988 yılında ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edilmiştir.
13 yaşında tam olarak sahne hayatına başlamış ve 1995 yılında ise profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Alişan, Seda Sayan, Kibariye, Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste vermiş, albümlerinde aranje ve müzik yönetmenliği yapmıştır. Konservatuvarda piyano ve gitar mezunudur.