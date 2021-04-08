Müge Anlı stüdyosu karıştı! Gelin işkencesinde Fadime Arslan cinayetini itiraf eden Fidan Arslan sinirlenince uçan tekme attı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk ve 25 torun sahibi Fadime Arslan cinayete mi kurban gitti? Büyük gelin dövdü, küçük gelin dans edip video çekti. İşkenceci gelinler canlı yayında birbirlerini suçladı. Manisa'daki akıllara durgunluk veren olay Müge Anlı ve izleyicilerini dehşete düşürdü.