Müge Anlı stüdyosu karıştı! Gelin işkencesinde Fadime Arslan cinayetini itiraf eden Fidan Arslan sinirlenince uçan tekme attı...
Müge Anlı stüdyosu karıştı! Gelin işkencesinde Fadime Arslan cinayetini itiraf eden Fidan Arslan sinirlenince uçan tekme attı... Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Fadime Arslan'ın şüpheli ölümüne ilişkin detaylar Türkiye gündemine oturdu. 88 yaşındaki kadının cinayete kurban gittiğini ileri süren küçük gelin Fidan Arslan, eşine Müge Anlı canlı yayınında uçan tekme attı ortalık karıştı. İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri...
11 Mart'ta yaşamını yitiren Fadime Arslan'ın şüpheli ölümüne ilişkin detaylar Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkıyor...
MÜGE ANLI KÜÇÜK GELİNİN FOYASINI ORTAYA ÇIKARDI - TIKLA
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk ve 25 torun sahibi Fadime Arslan cinayete mi kurban gitti? Büyük gelin dövdü, küçük gelin dans edip video çekti. İşkenceci gelinler canlı yayında birbirlerini suçladı. Manisa'daki akıllara durgunluk veren olay Müge Anlı ve izleyicilerini dehşete düşürdü.