Bugünkü
Takvim

Müge Anlı stüdyosu karıştı! Gelin işkencesinde Fadime Arslan cinayetini itiraf eden Fidan Arslan sinirlenince uçan tekme attı...

Müge Anlı stüdyosu karıştı! Gelin işkencesinde Fadime Arslan cinayetini itiraf eden Fidan Arslan sinirlenince uçan tekme attı... Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Fadime Arslan'ın şüpheli ölümüne ilişkin detaylar Türkiye gündemine oturdu. 88 yaşındaki kadının cinayete kurban gittiğini ileri süren küçük gelin Fidan Arslan, eşine Müge Anlı canlı yayınında uçan tekme attı ortalık karıştı. İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri...

08.04.2021 13:23 - Son Güncelleme: 08.04.2021 14:08
Müge Anlı stüdyosu karıştı! Gelin işkencesinde Fadime Arslan cinayetini itiraf eden Fidan Arslan sinirlenince uçan tekme attı...

"BU NASIL VİCDANSIZLIK!"

Müge Anlı'da işlenen Manisa'daki işkence görüntüleri Türkiye'yi dehşete düşürdü. 'Bu nasıl vicdansızlık' dedirten olayda yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. Manisa'nın Selendi ilçesinde oturan 88 yaşındaki Fadime Arslan, geçen ay hayata gözlerini yumdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı stüdyosu karıştı! Gelin işkencesinde Fadime Arslan cinayetini itiraf eden Fidan Arslan sinirlenince uçan tekme attı...

11 Mart'ta yaşamını yitiren Fadime Arslan'ın şüpheli ölümüne ilişkin detaylar Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkıyor...

MÜGE ANLI KÜÇÜK GELİNİN FOYASINI ORTAYA ÇIKARDI - TIKLA

Müge Anlı stüdyosu karıştı! Gelin işkencesinde Fadime Arslan cinayetini itiraf eden Fidan Arslan sinirlenince uçan tekme attı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk ve 25 torun sahibi Fadime Arslan cinayete mi kurban gitti? Büyük gelin dövdü, küçük gelin dans edip video çekti. İşkenceci gelinler canlı yayında birbirlerini suçladı. Manisa'daki akıllara durgunluk veren olay Müge Anlı ve izleyicilerini dehşete düşürdü.

Müge Anlı stüdyosu karıştı! Gelin işkencesinde Fadime Arslan cinayetini itiraf eden Fidan Arslan sinirlenince uçan tekme attı...

Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının, oğlunun eşi tarafından defalarca dövüldüğü görüldü.

Müge Anlı stüdyosu karıştı! Gelin işkencesinde Fadime Arslan cinayetini itiraf eden Fidan Arslan sinirlenince uçan tekme attı...

Fadime Arslan'ı yıkayan kadın da "Vücudundaki morluklardan şüphelendim" dedi.