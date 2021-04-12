SON DAKİKA: VAV TV yayın hayatına başladı! Gerçek bilgi doğru yorum bu kanalda

Turkuvaz Medya'nın yeni kanalı VAV TV, yayın hayatına başladı. Yola "Gerçek bilgi, doğru yorum" sloganıyla çıkacak VAV TV, izleyiciye merhaba dedi.
Turkuvaz Grubu Tematik Kanallar Başkanı Abdulhalik Çimen, "Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyetimizin zenginliğini anlatacağız." yorumunda bulundu.
Turkuvaz Medya Grubu, tarihi bir projeyi daha hayata geçiriyor. İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işleneceği VAV TV, "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına "Merhaba" dedi.
BİR ANADOLU MEDENİYETİNİN TELEVİZYONU OLACAĞIZ
Kanalın kuruluş amacı ve hedeflerini tüm detaylarıyla SABAH'a anlatan VAV TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, "Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız. Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini VAV TV'de anlatacağız" dedi.