SON DAKİKA: VAV TV yayın hayatına başladı! Gerçek bilgi doğru yorum bu kanalda





Yayınlarımızda hiçbir şekilde siyasi içerikler olmayacak. Kültür mirasımızın yeniden ihya ve inşasını önceleyen içerikler olacak. VAV TV'nin stüdyosuna Ayasofya konseptini uyarladık, muhteşem oldu, stüdyomuz için uygulanan sanatsal perspektif, barko sistemi ve ışık düzeni dünyada ilk. 24 saat yayın yapan canlı ve dinamik bir kanal olacak. Her gün 2 saat boyunca ülkemizin altın sesleri olarak gördüğümüz hocalarımız tarafından mukabele okunacak. Dinimizi, Kuran-ı Kerim'i ve sevgili peygamberimizi, peygamberlerimizi, sahabeyi en açıklayıcı şekilde anlatacağız. Yayınlarımızda ehlisünnet bakış açısı merkez olacak.



Soru-cevap şeklinde izleyicilerimizin kafalarındaki soru işaretlerini giderecekleri programlarımız olacak. Tarihe yolculuk yapacağız. Programlarımızda konularında ve dallarında uzman hocalarımız olacak. Tarih başta olmak üzere; edebiyat, düşünce. sanat tarihi, psikoloji, sosyoloji, sağlık, musiki, sanat ve hat sanatı programlarımız olacak. İslam ve Türk medeniyetinin bütün birikimlerini halkımıza anlatacağız.



Dinimizi ve kültürümüzü, tarihimizin değerlerini ve şahsiyetlerini, mimarisini, edebiyatını, en duru haliyle aktaracağız. Herkese hitap edeceğiz. Türkiye'deki bütün cemiyetlere, sosyal dokulara hitap edeceğiz.