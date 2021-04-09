Türk televizyonlarında ilk! Polis ekipleri Müge Anlı canlı yayınında stüdyoya işte böyle giriş yaptı...
Türk televizyonlarında ilk! Polis ekipleri Müge Anlı canlı yayınına bu kez suçluları yakalamak için değil,Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünde yeni projelerini vatandaşlara aktarmak için geldi. Müge Anlı ve narkotik köpekler arasında yaşananlar eğlenceli anlara sahne oldu. Calı yayında tek tuşla acil destek sistemine ulaşmak için kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi uygulama KADES en dikkat çeken konulardan oldu. KADES nedir, nasıl kullanılır? İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşananlar...
KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.
KADES UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)" indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek. KADES uygulaması ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşabilecek. Emniyet tarafından yardım çağrısı yapıldığı anda olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanıyor.
Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)", T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.