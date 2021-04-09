Türk televizyonlarında ilk! Polis ekipleri Müge Anlı canlı yayınında stüdyoya işte böyle giriş yaptı...

Türk televizyonlarında ilk! Polis ekipleri Müge Anlı canlı yayınına bu kez suçluları yakalamak için değil,Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünde yeni projelerini vatandaşlara aktarmak için geldi. Müge Anlı ve narkotik köpekler arasında yaşananlar eğlenceli anlara sahne oldu. Calı yayında tek tuşla acil destek sistemine ulaşmak için kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi uygulama KADES en dikkat çeken konulardan oldu. KADES nedir, nasıl kullanılır? İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşananlar...

09.04.2021 11:42 - Son Güncelleme: 09.04.2021 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





