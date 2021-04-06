Müge Anlı Büşra ve Beyza Yılmaz kardeşlerin annesini buldu! 3 günlükken annelerinden ayrılan ikizlerin filmleri aratmayan öyküsü...
3 günlükken ayrıldılar 31 yaşında buldular. Büşra ve Beyza Yılmaz Müge Anlı canlı yayınında izleyicilere duygusal anlar yaşattı. 3 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen Beyza ve Büşra kardeşler, biyolojik ailelerine bulabilmek için Müge Anlı'ya katıldı. Ankara'da 6 Mart 1990 tarihinde evlatlık verilen kardeşler, annelerinin sesini ilk kez duydu. İşte Atv'nin reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (6 Nisan 2021 Salı) yaşananlar...
06.04.2021 13:15
- Son Güncelleme: 06.04.2021 13:15
3 günlükken annelerinden ayrılan ikizlerin filmleri aratmayan öyküsü Müge Anlı izleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Müge Anlı Büşra ve Beyza Yılmaz kardeşlerin annesini buldu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te duygulandıran bir olay yaşandı. Bu sabahki canlı yayına, Büşra ve Beyza Yılmaz isimli 31 yaşındaki ikizler katıldı. İkizler, 1990 yılında Ankara'daki Doktor Hikmet Uludamar'ın muayenehanesinden evlatlık olarak alındıklarını anlattı.
Canlı yayına 5 Nisan 2021 itibarıyla katılan kardeşlerin ablası canlı yayına bağlandı. Annesinin ise fotoğrafını ilk kez gören kardeşler duygu dolu anlar yaşadı.
6 Nisan 2021 Müge Anlı canlı yayınında ise Büşra ve Beyza Yılmaz kardeşler, hem biyolojik anneleri hem de kendilerini büyüten anneleri ile canlı yayında telefon bağlantısı ile görüştü.
O anlarda hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyiciler gözyaşlarını tutamadı.