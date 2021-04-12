Müge Anlı'da işkence itirafı! Çok yiyor diye eli kesilen 88 yaşındaki Fadime Arslan'ı hamur makinesinde... Müge Anlı isyan etti!
Müge Anlı isyan etti! Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümünde işkence itirafı ve görüntüleri dehşete düşürdü. Çok yiyor diye eli kesilen 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümündeki detaylar gündemi sarsarken, Müge Anlı'da bugün, (12 Nisan 2021) ortaya çıkan hamur makineli işkence detayı bir kez daha kan dondurdu.
Müge Anlı'da işkence itirafı! Çok yiyor diye eli kesilen 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın ölümüne ilişkin hamur makineli işkence detayı bir kez daha tüyler ürpertti. Müge Anlı'da ele alınan Manisa'daki işkence görüntüleri Türkiye'yi dehşete düşürdü. 'Bu nasıl vicdansızlık' dedirten olayda yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. Manisa'nın Selendi ilçesinde oturan 88 yaşındaki Fadime Arslan, geçen ay hayata gözlerini yumdu.
11 Mart'ta yaşamını yitiren Fadime Arslan'ın şüpheli ölümüne ilişkin detaylar Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkıyor. Müge Anlı'da Fadime Arslan cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı.
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