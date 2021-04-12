Müge Anlı'da işkence itirafı! Çok yiyor diye eli kesilen 88 yaşındaki Fadime Arslan'ı hamur makinesinde... Müge Anlı isyan etti!

Müge Anlı isyan etti! Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümünde işkence itirafı ve görüntüleri dehşete düşürdü. Çok yiyor diye eli kesilen 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümündeki detaylar gündemi sarsarken, Müge Anlı'da bugün, (12 Nisan 2021) ortaya çıkan hamur makineli işkence detayı bir kez daha kan dondurdu.

12.04.2021 14:40 - Son Güncelleme: 12.04.2021 15:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





