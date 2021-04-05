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    • 05.04.2021 10:37
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    CANLI YAYIN İZLE 5 Nisan Pazartesi YOUTUBE linki 'Kirletildim' itirafıyla şoke eden 'a pahalıya patlayan fatura!

    'da bugün (5 Nisan 2021) son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Merdivenden mi düştü kavga da mı yaralandı? Çelişkili açıklamalar... İhmal mi kasıt mı? 'in ölümündeki soru işaretleri araştırılıyor. 'a pahalıya patlayan fatura! Sevgilisine 1 milyon 200 bin kaptırdı eşiyle canlı yayınına katıldı. Manisalı çiftçinin ölümü... 'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme... 'da kayboldu, hiçbir haber alınamadı. Bir anda açılan telefon, kuşkulandıran mesajlar... 8 Mart'tan bu yana nerede? Hepsi ve daha fazlası Atv ında...

    Müge Anlı'da bugün... 5 Nisan 2021

    Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (5 Nisan Pazartesi) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

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    Merdivenden mi düştü kavga da mı yaralandı? Çelişkili açıklamalar... İhmal mi kasıt mı? Ayten Sevim'in ölümünde soru işaretleri

    Erol Karakoç'a pahalıya patlayan fatura! Sevgilisine 1 milyon 200 bin kaptırdı eşiyle AtV canlı yayınına katıldı.
        Haberler Televizyon Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 5 Nisan Pazartesi YOUTUBE linki 'Kirletildim' itirafıyla şoke eden Erol Karakoç'a pahalıya patlayan fatura!