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    • 05.04.2021 11:59
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    'a karabasan gibi çöktü! 189. bölümde intikam vakti! Dalını budağını kesme sırası bu kez 'da...

    'a karabasan gibi çöktü! 189. bölümde intikam vakti! Dalını budağını kesme sırası bu kez 'da... Eşi ’nin ölüm emrini veren Tuncay’ı yakalayan bir yandan da Bahar’ın yardımıyla Yavuz’u kendi tarafına çekmeye hazırlanır. Bu sırada bedel ödeme vakti, Kimsesiz Doğan’a hamlesini yapan ve mekanının içinde bomba patlatan ancak başarılı olamayan Hamdi Korkmaz'a gelir. Doğan Baba Hamdi Korkmaz'ı asacak peki, Hamdi Korkmaz'ı ölümün eşiğinden oğlu kurtarabilecek mi? Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. yeni bölümde yaşanacaklar her hafta olduğu gibi bu hafta da yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

    Dalını budağını kesme sırası bu kez Kimsesiz Doğan'da...

    EDHO 189. bölüm fragmanı yayınlandı. 6 sezondur Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hamdi Korkmaz'a karabasan gibi çöken Kimsesiz Doğan için intikam vakti. Bir yandan Hızır Çakırbeyli diğer yandan da Kimsesiz Doğan, savaşa savaşla karşılık vermek için varını yoğunu ortaya koyuyor. İşte EDHO 189. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

    EDHO 189. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.

    Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

    Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

        Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, silahına davranır.

        Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

        Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan ve mekanının içinde bomba patlatan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir. Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Korkmaz'ı asar.
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        Haberler Televizyon Hamdi Korkmaz'a karabasan gibi çöktü! EDHO 189. bölümde intikam vakti! Dalını budağını kesme sırası bu kez Kimsesiz Doğan'da...