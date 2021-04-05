EDHO 189. bölüm fragmanı yayınlandı. 6 sezondur Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hamdi Korkmaz'a karabasan gibi çöken Kimsesiz Doğan için intikam vakti. Bir yandan Hızır Çakırbeyli diğer yandan da Kimsesiz Doğan, savaşa savaşla karşılık vermek için varını yoğunu ortaya koyuyor. İşte EDHO 189. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

EDHO 189. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.