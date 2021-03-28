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    • 04.04.2021 15:34
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    Görenler neye uğradığını şaşırdı! 'da ölüm geldi! Bir Zamanlar Çukurova 90.bölüm fragmanı

    90.bölüm fragmanında yürekleri ağza getiren olay meydana geldi. tarafından rehin alınan ağır yara aldı. Bir Zamanlar Çukurova'da ansızın fenalaşan 'nin yerde baygın vaziyette yatması da göze çaptı. Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı 'de yayınlandı. Fragmanda Fikret'in Demir'i kaçırdığı ve ikili arasında büyük bir yüzleşme yaşandığı görülüyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 90.bölüm fragmanı: Felaket çemberine alıyor! Kurtuluşu olmayacak

    Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 90. bölümüyle 1 Nisan Perşembe tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. Efsanesiyle adından sürekli söz ettirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Son bölümde Demir'in kaçırılması ve üst üste yaşanan olaylar herkesi şaşırttı.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 90.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

    Bir Zamanlar Çukurova 90.bölüm fragmanında, Hırsının kurbanı olan Fikret, Demir'e kirli oyun tertip eder. Karşısında Fikret'i görünce neye uğradığını şaşıran Demir, ölümle burun buruna geldi.

    Kini dinmeyen Fikret'in gazabına uğrayan Demir, aldığı korkunç darbenin etkisiyle yere yığıldı. Fikret, tetiği çekmek üzere silahını Demir'e doğrulturken Bir Zamanlar Çukurova'da tehlikenin ayak sesleri yükseldi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, ''Suçsuz, günahsız insanların canını nasıl alabildin?'' diyen Fekeli'nin fenalık geçirip yere yığılması izleyenleri korkuttu. Yeni bölüm fragmanında gerek Demir'in gerek Fekeli'nin yaşadığı talihsiz olay, akıllara kadrodan çıkıyorlar mı sorusunu getirdi. Demir rolünü üstlenen Murat Ünalmış ve Fekeli karakteriyle tutkunlarını ağırlayan Kerem Alışık'ın senaryo gereği ölüp ölmeyecekleri konusu gelecek hafta yayına girecek yeni bölümünde kesinliğe kavuşacak.

    ZÜLEYHA İLE RÜYALARI GERÇEK OLAN DEMİR, ÜMİT'E NE DİYECEK?

    Demir ve Züleyha'nın hem evde hem iş hayatında yakaladığı mutluluk, Ümit'i yıkar! Sevda da durumu anlamış ve Ümit'in kapısına dayanmıştır. Şimdi Ümit, yuva yıkan kadın hikâyesinin başkahramanı olmak üzeredir! Bir kumpas için başlayan hikâyede Ümit şimdi Demir'den vazgeçebilecek mi?

    Ümit'e kapıldığını düşünürken, Züleyha'dan beklediği aşkın karşılığını gören Demir ise hem onu kırmadan hem de konu Züleyha'nın kalbini kıracak hale gelmeden, konuşmaya çalışır. Sevda da, babasına benzemesini istemediği Demir'in peşindedir.

        ZÜLEYHA FEKELİ KONAĞI'NIN NEŞESİ LÜTFİYE İLE TANIŞIYOR

        Gelişi ile uzun zamandır yas evi halinde duran Fekeli konağına neşe getiren Lütfiye, Züleyha'nın ziyareti ile onu da kendine hayran bırakır. Adnan'ı Fekeli'ye götüren Züleyha, Fekeli'den savaşı durdurması için yardım ister.

        Fekeli de Lütfiye'nin hem konağa hem de hayatlarına getirdiği neşenin farkındadır. Üstelik ailesinin bir arada tutmak için ona ihtiyacı vardır.

        FİKRET MÜJGAN'DAN DA SAVAŞINDAN DA VAZGEÇMİYOR !

        Müjgan, bir kez daha intikam savaşı peşinde bir adamla olmak istemiyordur. Fikret'i vazgeçirmeye çalışır ama bu aralarının daha gerilmesine neden olur. Fikret ise Müjgan'ı kaybetmek istemediğine karar vermiştir. Onu, kendi hikâyesinin haklılığına da aşkına da inandırmak isteyecektir.

        Lütfiye ise, en başından bu yana bildiği sırları kendine saklasa da Fikret ile konuşup onu vazgeçirmeye çalışır ama tüm çabalar nafiledir. Fikret, savaşından vazgeçmeyecektir. Üstelik şimdi bir de mağlubiyet yaşamış hissetmektedir. Bunun intikamını almalıdır!

            ARTIK ÇUKUROVA'DA İKİ HANIMAĞA VAR: SEVDA VE ZÜLEYHA!

            En başından bu yana, Züleyha ve Demir'in evliliklerinin kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğine inanan ve her ikisini de birbirlerine tekrar kalplerini açabilmeleri için teşvik eden Sevda, mutluluklarına gölge düşmemesi için Ümit'in de karşısına çıkar.

            Çukurova'ya da konaktaki hayata da alışmıştır. Artık yardım eli uzatmaktan da gerektiğinde kötülüklere karşı durmaktan da çekinmeyen bir Sevda vardır. Züleyha ile birlikte Çukurova'da her geçen gün farklı hikâyeler ile gönülleri fethedeceklerdir.

            VE SAVAŞ BAŞLADI!

            Demir, Ümit meselesini halletmeye çalışırken bir yandan da işleri büyütmeye çalışır. Çiftlik ile ilgili tüm konularla hanımağalar ilgilenmektedir ve Demir de bundan gurur duyacaktır.

                İşlerini halletmek için yoldayken gördüğü bozulmuş bir araba, bu kez Ümit gibi bir rüzgarı değil, savaşı karşısına çıkaracaktır! Demir, ummadığı bir anda kendini çok şaşıracağı bir yerde bulacaktır.
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                Haberler Televizyon Görenler neye uğradığını şaşırdı! Bir Zamanlar Çukurova'da ölüm geldi! Bir Zamanlar Çukurova 90.bölüm fragmanı