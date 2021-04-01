Müge Anlı Sevdiye Yıldız kaybında önce şoke oldu sonra küplere bindi! 'Dövmedim inek tepti' diye kocaya...
Müge Anlı'nın 1 Nisan Perşembe canlı yayınında aranmaya başlayan Sevdiye Yıldız tam 8 yıldır kayıp. Sevdiye Yıldız'ın canlı yayına katılan ailesi kızlarının 8 yıldır kayıp olduğunu anlattı. Komşularının 'eşinden şiddet görüyordu' dediği Sevdiye Yıldız'ın eşi İrfan Yıldız canlı yayına bağlandı. Ve anlattıkları hem şoke etti hem de tepki topladı. Sevdiye Yıldız'a ne oldu? Sevdiye Yıldız kimdir, nerede?
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan son dakika Sevdiye Yıldız'a ne oldu? Sevdiye Yıldız bulundu mu?