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Müge Anlı Sevdiye Yıldız kaybında önce şoke oldu sonra küplere bindi! 'Dövmedim inek tepti' diye kocaya...

Müge Anlı'nın 1 Nisan Perşembe canlı yayınında aranmaya başlayan Sevdiye Yıldız tam 8 yıldır kayıp. Sevdiye Yıldız'ın canlı yayına katılan ailesi kızlarının 8 yıldır kayıp olduğunu anlattı. Komşularının 'eşinden şiddet görüyordu' dediği Sevdiye Yıldız'ın eşi İrfan Yıldız canlı yayına bağlandı. Ve anlattıkları hem şoke etti hem de tepki topladı. Sevdiye Yıldız'a ne oldu? Sevdiye Yıldız kimdir, nerede?

01.04.2021 13:42 - Son Güncelleme: 02.04.2021 09:55
Müge Anlı Sevdiye Yıldız kaybında önce şoke oldu sonra küplere bindi! 'Dövmedim inek tepti' diye kocaya...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan son dakika Sevdiye Yıldız'a ne oldu? Sevdiye Yıldız bulundu mu?

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Müge Anlı Sevdiye Yıldız kaybında önce şoke oldu sonra küplere bindi! 'Dövmedim inek tepti' diye kocaya...

SEVDİYE YILDIZ KİMDİR?

Müge Anlı'da aranan Sevdiye Yıldız'a 8 yıldır ulaşılamıyor. En son İstanbul Alemdağ'da kayıp başvurusu yapılan Sevdiye Yıldız 2 çocuk annesi. Hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.

Müge Anlı Sevdiye Yıldız kaybında önce şoke oldu sonra küplere bindi! 'Dövmedim inek tepti' diye kocaya...

İki çocuk annesi Sevdiye Yıldız'ın ailesi, canlı yayına katıldı. Aile fertleri, kızlarının kayıp olduğunu anlattı.

Müge Anlı Sevdiye Yıldız kaybında önce şoke oldu sonra küplere bindi! 'Dövmedim inek tepti' diye kocaya...

Ailesinin 8 yıldız ulaşamadığı Sevdiye Yıldız'ın son olarak kadın sığınma evine gittiği biliniyor.

Müge Anlı Sevdiye Yıldız kaybında önce şoke oldu sonra küplere bindi! 'Dövmedim inek tepti' diye kocaya...

Öte yandan tüm şüpheler Sevdiye Yıldız'ın eşi İrfan Yıldız'da toplanıyor. Ayrıca Sevdiye - İrfan Yıldız çiftinin arasında resmi nikah olmadığı ortaya çıktı.