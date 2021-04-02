Müge Anlı son bölüme Erol Karakoç damga vurdu 'arabada üzerime atladı ilişkiye girdik beni kirletti' Erol Karakoç kimdir, olayı nedir?
Böylesi ne görüldü duyuldu... Müge Anlı'nın 2 Nisan canlı yayınını akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. Müge Anlı'ya gelen Erol Karakoç ve eşi Nagihan Karakoç'un anlattıkları hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şoke etti. Nursel Yüksel'le yasak yaşayan Erol Karakoç, Nursel Yüksel tarafından dolandırıldığını ve 1 milyon 200 bin lirasını kaptırdığını söyledi. 'Mobilya almaya gittik dönüşünde bir anda arabada üzerime çıktı, beni kirletti' diyen Erol Karakoç'un açıklamaları sonrası Nagihan Karakoç'un eşini savunması tepki toplarken asıl sürpriz yayın bitiminde yaşandı. İşte Müge Anlı 2 Nisan son bölümde yaşananlar.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...