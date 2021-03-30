Müge Anlı'dan sonra şimdi de Esra Erol'da! Türkiye'nin konuştuğu Muammer Ay'a kaçan eltiler ve Zeynep Ergül ağızları açık bıraktı
Müge Anlı'dan sonra şimdi de Esra Erol'da! Türkiye'nin konuştuğu Muammer Ay'a kaçan eltiler ve Zeynep Ergül ağızları açık bıraktı. Türkiye günlerdir Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında konuşan kaçak iki eltiyi konuşuyor. Yufkacı Muammer'e kaçan Hamide Duman adında iki eltiden birinin Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarının unutulmaz ismi Zeynep Ergül'e benzetilince olanlar oldu. Sosyal medyada Hamide Duman ve Zeynep Ergül'ün fotoğrafları yan yana geldi, 'Aynı kişiler mi?' yorumları havada uçuştu.
Müge Anlı'dan sonra şimdi de Esra Erol'da! Türkiye'nin konuştuğu Muammer Ay'a kaçan eltiler ve Zeynep Ergül ağızları açık bıraktı. Esra Erol'da yufkacıya kaçan Hamide isimli iki elti şoke etti. Ancak Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarına damga vuran Zeynep Ergül ile Hamide Duman'ın benzerliği sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
'PAZARA GİDİYORUZ' DEYİP KAÇTILAR
ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol'un programında 'Pes' dedirten bir olay yaşandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı. Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi" dedi.
ELTİLER KONUŞTU
Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir.Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı. Kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı evleneceğiz. Benden özür diledi "bir daha yapmayacağım" dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti devam etti."
ESRA EROL SERT ÇIKTI!
Hamide Duman Muammer Ay'ın kendilerine iyi baktığını ve kendisiyle ilişkisi olduğunu söylemesine üzerine sinirlenen Esra Erol, "Peki elitinin orada ne işi var?" diye çıkıştı. "Sizin ayıbınızın içinde bu kadının suçu ne?" diye açıklamalarda bulunan Esra Erol'a büyük elti, "Ona sahip çıkmıyorlardı. O yüzden bu durum vesile oldu" dedi.YENİ GÖRÜNTÜLER