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    • 29.03.2021 10:14
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    İZLE 29 Mart 2021 Pazartesi Müge Anlı telefonlarını kilitleyen dolandırıcılık hikayesi!

    Kayıp çift bulundu, telefonlar kilitlendi! Onlarca mağdur gözü yaşlı çocuklar... İddiaların odağındaki isim konuştu! 3 çocuk annesi ve erkek arkadaşının akılalmaz sözleri Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek! Yaşananlar için ne diyor? İddiaların odağındaki 'den şok sözler! Hiçbirine inanmadı, kararını değiştirmedi. Birliktelik yaşadığı erkek arkadaşıyla kaybolduktan 45 gün sonra ve ekibi sayesinde bulunan Emel Şimşek ve sevgilisi ında... İsyan, gözyaşı... 17 yaşında 16 bıçak darbesi. Karnındaki bebeğiyle can verdi. Yürek burkan vasiyet... 'nü babası Müge Anlı canlı yayınında. İstanbul'da kayboldu, günlerce bulunamadı. 17 yaşındaki Umut'la ilgili sıcak gelişme ve daha fazlası canlı yayınında...

    Müge Anlı'da bugün... 29 Mart 2021

    Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (29 Mart 2021) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    Kayıp çift bulundu, telefonlar kilitlendi! Onlarca mağdur gözü yaşlı çocuklar... İddiaların odağındaki isim konuştu! 3 çocuk annesi Emel Şimşek ve erkek arkadaşının akılalmaz sözleri Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek!

    Herkes onu konuştu o kayıplara karıştı! Yaşananlar için ne diyor? İddiaların odağındaki Fatih Sönmez'den şok sözler! Hiçbirine inanmadı, kararını değiştirmedi. Birliktelik yaşadığı erkek arkadaşıyla kaybolduktan 45 gün sonra Müge Anlı ve ekibi sayesinde bulunan Emel Şimşek ve sevgilisi Müge Anlı canlı yayınında...

    İsyan, gözyaşı... 17 yaşında 16 bıçak darbesi. Karnındaki bebeğiyle can verdi. Yürek burkan vasiyet... Sezen Ünlü'nü babası Müge Anlı canlı yayınında...

    İstanbul'da kayboldu, günlerce bulunamadı. 17 yaşındaki Umut'la ilgili sıcak gelişme Müge Anlı'da!
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