Müge Anlı canlı yayınının ardından 14 yaşındaki Zilan bulundu! Pide yemek için evden çıkmıştı polis şimdi o genci arıyor...

2 Şubat Salı günü kaşarlı pide yemek için çıktı, bir daha geri dönmedi. 14 yaşındaki Zilan Nimet İkiz, Müge Anlı canlı yayınının ardından bulundu. Çaresiz anneye mutlu haber önceki gün geldi. Kızına kavuşmak için Çorlu'ya giden anne İkiz ise kızını göremeden geri döndü. Eve dönmek istemeyen 14 yaşındaki Zilan şu an devlet korumasında. Yüreği ağzında 50 gün geçiren anne İkiz, polisin de peşinde olduğu şüpheli sıfatında olan İsa isimli gençten şikayetçi olduğunu ifade ederken, 14 yaşındaki kızın ifadesi de ortaya çıktı.

24.03.2021 11:22 - Son Güncelleme: 24.03.2021 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





