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    • 22.03.2021 10:28
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    ATV CANLI YAYIN İZLE 22 Mart 2021 Pazartesi | bulundu mu? Öldü mü kaçtı mı?

    canlı yayında bugün (22 Mart 2021) neler yaşanıyor? En son köprüde görüldü, bir daha izine rastlanmadı. Ölüme mi gitti, borçları yüzünden kaçtı mı? Arama çalışmalarında son durum ne? Görgü tanıkları ne diyor? Kamera görüntüleri ortaya çıktı! 53 yaşındaki 'ün esrarengiz kaybında 15. gün. Seyhan didik didik aranıyor. Bursa'ya gitmeye karar verdi bir anda kayıplara karıştı. 2 çocuk babası Ferhan Tetik nerede? Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında ile Tatlı Sert ekranlarında...

    Müge Anlı'da bugün... 22 Mart 2021

    Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (22 Mart 2021) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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    En son köprüde görüldü, bir daha izine rastlanmadı. Ölüme mi gitti, borçları yüzünden kaçtı mı? Arama çalışmalarında son durum ne?

    Görgü tanıkları ne diyor? Kamera görüntüleri ortaya çıktı! 53 yaşındaki Şahap Örcün'ün esrarengiz kaybında 15. gün. Seyhan didik didik aranıyor.
        Haberler Televizyon Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 22 Mart 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE Şahap Örcün bulundu mu? Öldü mü kaçtı mı?