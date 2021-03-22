Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (22 Mart 2021) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
En son köprüde görüldü, bir daha izine rastlanmadı. Ölüme mi gitti, borçları yüzünden kaçtı mı? Arama çalışmalarında son durum ne?
Görgü tanıkları ne diyor? Kamera görüntüleri ortaya çıktı! 53 yaşındaki Şahap Örcün'ün esrarengiz kaybında 15. gün. Seyhan didik didik aranıyor.