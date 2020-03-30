Müge Anlı Manisa cinayetinde son dakika gelişmesi! Özcan Eren'in katilinden itiraf geldi, cinayet nedeni şoke etti!
Müge Anlı Manisa cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! Özcan Eren'in katili cinayeti itiraf etti! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 30 Mart Atv canlı yayınında Müge Anlı, koronavirüs nedeniyle stüdyoya izleyici almadıklarını ve bu yüzden üzgün olduğunu belirtirken, Manisa Soma'daki Özcan Eren cinayetinde katil Veteriner Hekim Mehmet T'nin itirafını da açıkladı. İşte son dakika Müge Anlı gelişmesi!
İTİRAF BÖYLE GELDİ
Müge Anlı Manisa cinayetinin bilgilerini şöyle aktardı: Özcan Eren söylediği sözler nedeniyle öldürülmüş, tutuklanan Veteriner Hekim Mehmet T. itiraf etti, daha doğrusu itiraf etmek zorunda kaldı. Emniyetin sunduğu deliller karşısında cinayeti itiraf eden Mehmet dedi ki, "Evet Özcan Eren'i ben öldürdüm. Hamile olan hayvana gittiğimizde arabada tartıştık ve ben de silahla onu öldürdüm. Dükkanın altındaki depoya götürüp arabamın arkasında olan keserle parçalara ayırdım ve baraj gölünde gezerek attım." demiş...
Müge Anlı'daki Özcan Eren olayında şok gelişme! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen insan vücudu parçaları Sevişler Barajı'ndan çıkarıldı. Yaşanan gelişmeler sonrasında tutuklanan baş şüpheli Veteriner Hekim Mehmet T.'nin komşusu konuştu!