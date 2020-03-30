Müge Anlı Manisa cinayetinde son dakika gelişmesi! Özcan Eren'in katilinden itiraf geldi, cinayet nedeni şoke etti!

İTİRAF BÖYLE GELDİ

Müge Anlı Manisa cinayetinin bilgilerini şöyle aktardı: Özcan Eren söylediği sözler nedeniyle öldürülmüş, tutuklanan Veteriner Hekim Mehmet T. itiraf etti, daha doğrusu itiraf etmek zorunda kaldı. Emniyetin sunduğu deliller karşısında cinayeti itiraf eden Mehmet dedi ki, "Evet Özcan Eren'i ben öldürdüm. Hamile olan hayvana gittiğimizde arabada tartıştık ve ben de silahla onu öldürdüm. Dükkanın altındaki depoya götürüp arabamın arkasında olan keserle parçalara ayırdım ve baraj gölünde gezerek attım." demiş...