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    • 29.03.2021 10:23
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    Mahur'u bekleyen şok sürpriz! 'nın evinde neler oluyor?

    Mahur'u bekleyen şok sürpriz! 'nın evinde neler oluyor? "Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var" sözü ile dikkat çeken Maraşlı 12. bölüm fragmanının ardından Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde bu hafta neler yaşanacak merak ediliyor. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzere. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Baskını öğrenen Necati, Maraşlı’nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı’nın eline geçen ipucu ise onu Necati’ye götürecek midir? Maraşlı’nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz’in engellemelerine rağmen Maraşlı’nın evine gider. Mahur’u, Maraşlı’nın evinde bekleyen sürpriz ne? İşte Maraşlı'da bu hafta yaşanacaklar...

    Mahur'u bekleyen şok sürpriz! Maraşlı'nın evinde neler oluyor?

    Burak Deniz ve Alina Boz'dan bomba gibi bir bölüm daha... Ant içti Maraşlı'nın intikamı acı olacak! Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği büyük beğeni toplayan dizi "Maraşlı" kısa sürede fenomen oldu.

    Büyük bir merakla beklenen Maraşlı 12. bölümde ortalık iyice karışıyor. İşte ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı 12. bölüm fragmanları ve bu hafta dizide yaşanacaklar...

    MARAŞLI'DA BU HAFTA... (29 MART 2021)

    İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur.

    Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır?

    Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır?

        Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir?

        Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…
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