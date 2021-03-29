Mahur'u bekleyen şok sürpriz! Maraşlı'nın evinde neler oluyor?

Burak Deniz ve Alina Boz'dan bomba gibi bir bölüm daha... Ant içti Maraşlı'nın intikamı acı olacak! Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği büyük beğeni toplayan dizi "Maraşlı" kısa sürede fenomen oldu.

Büyük bir merakla beklenen Maraşlı 12. bölümde ortalık iyice karışıyor. İşte ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı 12. bölüm fragmanları ve bu hafta dizide yaşanacaklar...

MARAŞLI'DA BU HAFTA... (29 MART 2021)

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur.