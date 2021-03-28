Kardeşlerim 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde Suzan'ın yasak aşk itirafı geceye damga vurdu

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Kardeşlerim, heyecan ve merak dozu giderek artan yeni bölümüyle 3 Nisan Cumartesi akşamı Atv'de!
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #Annem etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.
SUZAN'DAN YASAK AŞK İTİRAFI!
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim geçtiğimiz Cumartesi akşamı altıncı bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Bölüme Suzan'ın Nebahat'a yaptığı itiraf damgasını vurdu.
KARDEŞLERİM 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Suzan'ın boşanacağını söylemesi karşısında Akif ve Nebahat şok olur. Suzan'ın ısrarla Akif'le de konuşmak istemesini Nebahat garipser. Suzan, boşanmaktaki kararlığını gösterirken, mal varlığıyla ilgili sorularını Akif geçiştirir.