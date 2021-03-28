Kardeşlerim 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde Suzan'ın yasak aşk itirafı geceye damga vurdu

MELİSA'DAN KADİR'E AŞK ŞİİRİ

Melisa, Kadir'e aşkını itiraf ettiğini Mazlum'a anlatır. Üzgün olan Melisa'ya moral veren Mazlum, ikisini bir araya getirmek için Melisa ve Kadir'i evine davet edip birlikte vakit geçirmelerini sağlar. Kadir de Melisa'dan etkilendiğinin farkındadır. Ancak Mazlum'la konuşan Kadir, Ömer'in Melisa'ya âşık olduğunu anlatır ve genç kızdan uzak duracağını söyler.

Melisa, Mazlumlarda geçen akşamın ardından Kadir'e yaklaşmaya çalışır. Oralı olmayan Kadir'in montunun cebine gizlice şiir yazan bir not bırakır. Öte yandan akbilleri bittiği için yağmur altında okula kadar yürümek zorunda kalan Asiye ve Ömer çok ıslanırlar. Kadir, cebinde şiir olan montunu Ömer'e verir.