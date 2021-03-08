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    • 08.03.2021 10:35
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    ATV CANLI YAYIN İZLE 8 Mart 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Öldürüp paketledi kurye ile eve gönderdi! ...

    Atv canlı yayında bugün (8 Mart 2021) neler yaşanıyor? Evden çıkamayan genç bir kadın! O gün neler oldu? 4 aydır kayıp olan 20 yaşındaki bulundu mu? Antalya'da hareketli saatler! Eş zamanlı operasyon, ifadeler, korkunç gerçekler...Ankara'da kayboldu, erkek arkadaşıyla bulundu. 20 yaşındaki engelli kızla ilgili sıcak gelişmeler ve Ordu'daki douz bağı cinayetinden son dakika gelişmeleri Atv Müge Anlı canlı yayınında...

    Müge Anlı'da bugün... 8 Mart 2021

    Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (8 Mart 2021) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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    Evden çıkamayan genç bir kadın! O gün neler oldu? 4 aydır kayıp olan 20 yaşındaki Mervenur Polat bulundu mu? Antalya'da hareketli saatler! Eş zamanlı operasyon, ifadeler, korkunç gerçekler...

    4 aydır kayıp olan Mervenur Polat'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kaçak baş şüpheli Cüneyt kıskıvrak yakalandı, 5 kişi gözaltına alındı. Kan donduran gerçek ise 1 çocuk annesi Mervenur'un öldürüldükten sonra paketlenip kurye ile babasının evine gönderilmesi oldu.

    Ankara'da kayboldu, erkek arkadaşıyla bulundu. 20 yaşındaki engelli kızla ilgili sıcak gelişmeler ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında.

        Ordu'daki domuz bağı cinayeti! 74 yaşındaki kadını katlettiler! Birbirlerini suçlayan dayı-yeğen...Makbule Sarı cinayeti davasında sıcak gelişmeler Atv canlı yayınında...
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        Haberler Televizyon Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 8 Mart 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Öldürüp paketledi kurye ile eve gönderdi! Mervenur Polat...
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