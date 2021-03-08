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    • 08.03.2021 10:50
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    • 08.03.2021 10:50
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    ? konuğu ? İşte hayat hikayesi…

    Gündüz kuşağı izleyicileri bu sabah itibariyle ? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bir süredir ekranlarda görülmeyen ünlü şarkıcı bugün programına katıldı, samimi açıklamaları ile dikkat çekti. Askerdeyken tek gözünü kaybettiğini anlatan şarkıcının hayatına dair tüm bilgiler merak edilmeye başlandı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu ? Sorgulamasının cevabını haberimizin içeriğinde derledik.

    takvim.com.tr
    Ümit Yaşar kimdir?

    Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan fenomen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a bugün Ümit Yaşar katıldı ve özel hayatına ilişkin açıklamalarla yeniden gündem konusu oldu. İzleyicilere duygusal anlar yaşatan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan isim yeni şarkısını seslendirerek izleyicilere keyifli anlar da yaşattı. Arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan Ümit Yaşar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ümit Yaşar kaç yaşında? Sorularının yanıtlarını derledik

    ÜMİT YAŞAR KİMDİR?

    Ümit Yaşar 1974'te Mersin'de dünyaya geldi. Konservatuar mezunu olan sanatçı, 1977 yılından bu yana profesyonel olarak müzik sektörü içinde yer almaktadır.

    İlk olarak 1997'de"Nazar Değmesin" albümünü çıkaran Ümit Yaşar, "Ateşlerde Yanacağım" ve "Son Defa" isimli parçaları ile çıkış yakaladı.

    2000'de 2. Albümünü çıkaran sanatçı,Maraz adı ile albümünü piyasaya sürü."Elini Tutmasın" ve " Sevemiyorum" parçalı ile beğeni toplayan Ümit Yaşar 20052ten sonra da "Sever misin Yeniden" albümü ile müzik severlerin karşısına çıktı.

    Ümit Yaşar, bu albümde de"Beter Ol" şarkısı ile yeniden çıkış yakaladı.

    17 yıllık evli olan Ümit Yaşar'ın, iki erkek çocuğu vardır.

    ÜMİT YAŞAR ELİNİ TUTMASAM ŞARKI SÖZLERİ

    İçimden söküp de alamazlar ya
    Hayalini aklımdan çalamazlar ya
    Hayatımdan seni alıp gittiler
    Kurduğum dünyayı yıkamazlar ya, yıkamazlar ya
    İçimden söküp de alamazlar ya
    Hayalini aklımdan çalamazlar ya

        Hayatımdan seni alıp gittiler
        Kurduğum dünyayı yıkamazlar ya, yıkamazlar ya
        Elini tutmasam uyuyamam ki
        Sesini duymasam dayanamam ki
        Hayatım meçhule yol almış sanki
        Allah'ım bu acı bitsin yeter
        Elini tutmasam uyuyamam ki
        Sesini duymasam dayanamam ki
        Hayatım meçhule yol almış sanki
        Allah'ım bu acı bitsin yeter
        Tükendi ümitler kül oldu bitti
        Güneşim soldu battı da gitti
        Hayatımdan seni alıp gittiler
        Yaşama hevesim seninle gitti, seninle gitti
        Elini tutmasam uyuyamam ki
        Sesini duymasam dayanamam ki
        Hayatım meçhule yol almış sanki
        Allah'ım bu acı bitsin yeter
        Elini tutmasam uyuyamam ki
        Sesini duymasam dayanamam ki
        Hayatım meçhule yol almış sanki
        Allah'ım bu acı bitsin yeter
        Elini tutmasam uyuyamam ki
        Sesini duymasam dayanamam ki
        Hayatım meçhule yol almış sanki
        Allah'ım bu acı bitsin yeter
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        Haberler Televizyon Ümit Yaşar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ümit Yaşar kaç yaşında? İşte hayat hikayesi…
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