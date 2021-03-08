Hayatımdan seni alıp gittiler

Kurduğum dünyayı yıkamazlar ya, yıkamazlar ya

Elini tutmasam uyuyamam ki

Sesini duymasam dayanamam ki

Hayatım meçhule yol almış sanki

Allah'ım bu acı bitsin yeter

Elini tutmasam uyuyamam ki

Sesini duymasam dayanamam ki

Hayatım meçhule yol almış sanki

Allah'ım bu acı bitsin yeter

Tükendi ümitler kül oldu bitti

Güneşim soldu battı da gitti

Hayatımdan seni alıp gittiler

Yaşama hevesim seninle gitti, seninle gitti

Elini tutmasam uyuyamam ki

Sesini duymasam dayanamam ki

Hayatım meçhule yol almış sanki

Allah'ım bu acı bitsin yeter

Elini tutmasam uyuyamam ki

Sesini duymasam dayanamam ki

Hayatım meçhule yol almış sanki

Allah'ım bu acı bitsin yeter

Elini tutmasam uyuyamam ki

Sesini duymasam dayanamam ki

Hayatım meçhule yol almış sanki

Allah'ım bu acı bitsin yeter