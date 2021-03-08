Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan fenomen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a bugün Ümit Yaşar katıldı ve özel hayatına ilişkin açıklamalarla yeniden gündem konusu oldu. İzleyicilere duygusal anlar yaşatan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan isim yeni şarkısını seslendirerek izleyicilere keyifli anlar da yaşattı. Arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan Ümit Yaşar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ümit Yaşar kaç yaşında? Sorularının yanıtlarını derledik
ÜMİT YAŞAR KİMDİR?
Ümit Yaşar 1974'te Mersin'de dünyaya geldi. Konservatuar mezunu olan sanatçı, 1977 yılından bu yana profesyonel olarak müzik sektörü içinde yer almaktadır.
İlk olarak 1997'de"Nazar Değmesin" albümünü çıkaran Ümit Yaşar, "Ateşlerde Yanacağım" ve "Son Defa" isimli parçaları ile çıkış yakaladı.
2000'de 2. Albümünü çıkaran sanatçı,Maraz adı ile albümünü piyasaya sürü."Elini Tutmasın" ve " Sevemiyorum" parçalı ile beğeni toplayan Ümit Yaşar 20052ten sonra da "Sever misin Yeniden" albümü ile müzik severlerin karşısına çıktı.
Ümit Yaşar, bu albümde de"Beter Ol" şarkısı ile yeniden çıkış yakaladı.
17 yıllık evli olan Ümit Yaşar'ın, iki erkek çocuğu vardır.
ÜMİT YAŞAR ELİNİ TUTMASAM ŞARKI SÖZLERİ
İçimden söküp de alamazlar ya
Hayalini aklımdan çalamazlar ya
Hayatımdan seni alıp gittiler
Kurduğum dünyayı yıkamazlar ya, yıkamazlar ya
İçimden söküp de alamazlar ya
Hayalini aklımdan çalamazlar ya