Güler Işık kimdir? Güler Işık kaç yaşında, nereli, hastalığı ne? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a katıldığında ilahi okuyan ve herkesi şaşırtan hayat hikayesini anlatan usta sanatçı şarkı söylemeyi bıraksa da dizilerde oynamaya açık olduğundan bahsetti. Gündemde düşmeyen isimlerden biri olan Güler Işık ile ilgili bilgileri derledik
GÜLER IŞIK KİMDİR?
Müzisyen, Türk halk müziği sanatçısı, oyuncu, sanat yönetmeni Güler Işık, 30 Haziran 1967 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfa Sivereklidir.
Babasının desteği ile Gaziantep Halk Evi'nde 2 sene Halk Müziği eğitimi alan Güler Işık daha sonra çay bahçelerinde programlar yapmaya başlamış, 1977 senesinde Ankara'ya taşınmıştır.
Ankara Radyosu tarafından gerçekleştirilen bir yarışmayı kazanan Güler Işık henüz kaset çıkarmadan televizyon dünyasına adım atmış ve plakçılardan kaset teklifleri almaya başlamıştır. Müzik kariyerinin dışında oyunculuk geçmişi de bulunmaktadır. 5 sinema ve tv filmi ile bir dizide de rol almıştır. Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Güler Işık, Kırgın, Şey Yani, Acılar albümleriyle tanınmaktadır.
GÜLER IŞIK HASTALIĞI NEYDİ?
Bir röportajında çocukluk yıllarının oldukça fakirlik içinde geçtiğini babasının ailesini geçindirmek için ayakkabı boyacılığı yaptığını belirten Güler Işık, bir dönem kanser hastalığıyla mücadele etti.
Umre ziyaretinde iyileşeceğini işaret eden bir rüya gördüğünü belirten Işık, rüyası doğru çıkınca şifa bulduğunu ifade eti ve ardından tesettüre girdi.
Güler Işık gördüğü rüyayı şu sözlerle anlattı: