Ankara Radyosu tarafından gerçekleştirilen bir yarışmayı kazanan Güler Işık henüz kaset çıkarmadan televizyon dünyasına adım atmış ve plakçılardan kaset teklifleri almaya başlamıştır. Müzik kariyerinin dışında oyunculuk geçmişi de bulunmaktadır. 5 sinema ve tv filmi ile bir dizide de rol almıştır. Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Güler Işık, Kırgın, Şey Yani, Acılar albümleriyle tanınmaktadır.

GÜLER IŞIK HASTALIĞI NEYDİ?



Bir röportajında çocukluk yıllarının oldukça fakirlik içinde geçtiğini babasının ailesini geçindirmek için ayakkabı boyacılığı yaptığını belirten Güler Işık, bir dönem kanser hastalığıyla mücadele etti.

Umre ziyaretinde iyileşeceğini işaret eden bir rüya gördüğünü belirten Işık, rüyası doğru çıkınca şifa bulduğunu ifade eti ve ardından tesettüre girdi.

Güler Işık gördüğü rüyayı şu sözlerle anlattı: