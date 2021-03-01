Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (1 Mart 2021) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Ocak 1982'de Isparta'da evlatlık alındı ilik nakli için biyolojik ailesini arıyor... 39 yıl önce evlatlık verildi 4 yıl önce gereği öğrendi. 3 ay önce lösemi hastalığına yakalanan ve ilik nakli için ailesini arayan Erman Akalp'in film gibi yaşam öyküsü izleyenleri gözyaşlarına boğacak.
20 yaşında genç bir kadın iş hanındaki korkunç manzara, ürkütücü iddialar...4 aydır gizlenen gerçekler...Mervenur Polat'ın şüpheli kaybında şok gelişmeler...