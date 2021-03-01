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    • 01.03.2021 10:45
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    1 Mart 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE 39 yıl önce evlatlık verildi ilik nakli için ailesini arıyor

    Atv canlı yayında bugün (1 Mart 2021) neler yaşanıyor? Ocak 1982'de 'da evlatlık alındı 4 yıl önce evlatlık alındığını öğrendi ve 3 ay önce lösemi teşhisi konuldu. 'in film gibi yaşam öyküsü izleyenleri gözyaşlarına boğacak. 20 yaşında genç bir kadın iş hanındaki korkunç manzara, ürkütücü iddialar...4 aydır gizlenen gerçekler...'ın şüpheli kaybında şok gelişmeler... 3 aydır kayıp bir kadın! Kestane toplamak için çıktı bir daha izine rastlanmadı. 67 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Çeri'ye ne oldu? Evlerine hırsız girdi, Aras köpeği de götürdü. 'ın can dostuna hasreti Müge Anlı sayesinde son buldu. Hepsi ve daha fazlası canlı yayınında.

    Müge Anlı'da bugün... 1 Mart 2021

    Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (1 Mart 2021) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    Ocak 1982'de Isparta'da evlatlık alındı ilik nakli için biyolojik ailesini arıyor... 39 yıl önce evlatlık verildi 4 yıl önce gereği öğrendi. 3 ay önce lösemi hastalığına yakalanan ve ilik nakli için ailesini arayan Erman Akalp'in film gibi yaşam öyküsü izleyenleri gözyaşlarına boğacak.

    20 yaşında genç bir kadın iş hanındaki korkunç manzara, ürkütücü iddialar...4 aydır gizlenen gerçekler...Mervenur Polat'ın şüpheli kaybında şok gelişmeler...

        3 aydır kayıp bir kadın! Kestane toplamak için çıktı bir daha izine rastlanmadı. 67 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Çeri'ye ne oldu?

        Evlerine hırsız girdi, Aras köpeği de götürdü. Ebru Göktaş'ın can dostuna hasreti Müge Anlı sayesinde son buldu.
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        Haberler Televizyon Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 1 Mart 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE 39 yıl önce evlatlık verildi ilik nakli için ailesini arıyor