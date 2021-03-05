Müge Anlı'daki 'domuz bağı' cinayetinde katillerin cezaları belli oldu! Makbule Sarı'nın cesedi korkunç halde bulunmuştu

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı. Kiralık araçla cinayetten 1 gün önce ilçeye geldikleri belirlenen Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz, gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf etti. Dayı ve yeğen, cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylerken, evden aldıkları 1 çuval fındığı sattıklarını, televizyonu ise çöpe attıklarını bildirdi. İkilinin olayda kullandığı eldiven de polis tarafından bulundu. Sorguları tamamlan şüpheliler Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz, sevk edildikleri Fatsa Adliyesi'nde çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.