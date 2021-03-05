Müge Anlı'daki 'domuz bağı' cinayetinde katillerin cezaları belli oldu! Makbule Sarı'nın cesedi korkunç halde bulunmuştu
Müge Anlı'daki 'domuz bağı' cinayetinde katillerin cezaları belli oldu! Ordu Korgan'a bağlı Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'nın 14 Kasım 2020 tarihinde cesedine ulaşıldı. Konuyla ilgili süren davada sanıkların cezası belli oldu. Polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf eden katil zanlıları dayı ve yeğen, cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylemişlerdi. Bir çuval fındık ile televizyon çaldıkları tespit edilen Makbule Sarı'nın katillerine ceza yağdı.
KAN DONDURAN DOMUZ BAĞI CİNAYETİ!
Müge Anlı canlı yayınında konu olan Ordu Korgan'da işlenen domuz bağı cinayetinde katillerin cezaları belli oldu! Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağıyla bağlanmış, cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'nın (74) öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu sanıklardan Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23), 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 9'ar yıl hapis cezasına çaptırıldı.
Olay, 14 Kasım 2020 tarihinde ilçeye bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar da polise bilgi verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Makbule Sarı'nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlı, çarşafa sarılı cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede evdeki para ve değerli eşyaların çalındığı da tespit edildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı. Kiralık araçla cinayetten 1 gün önce ilçeye geldikleri belirlenen Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz, gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf etti. Dayı ve yeğen, cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylerken, evden aldıkları 1 çuval fındığı sattıklarını, televizyonu ise çöpe attıklarını bildirdi. İkilinin olayda kullandığı eldiven de polis tarafından bulundu. Sorguları tamamlan şüpheliler Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz, sevk edildikleri Fatsa Adliyesi'nde çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
'KASTEN ÖLDÜRME' VE 'YAĞMA' SUÇU
Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında 'kasten öldürme', 'yağma' suçlarından hazırlanan iddianame, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Görgülü ve sanık Uluz hakkında maktule Makbule Sarı'ya karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek, beden veya ruh bakamından kendini savunamayacak kişiye karşı, bir suçun delillerini gizlemek ve işlenişini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla 'kasten öldürme' suçu açısından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istenildi.