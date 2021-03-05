Müge Anlı'da Sıla Uysal'ın kuzeninden tecavüz itirafı! Cezaevine giren kuzen 'bacım' dediği 13 yaşındaki kızı 2 yıl boyunca...

Müge Anlı'da Sıla Uysal'ın kuzeninden tecavüz itirafı! 'Bacım' dediği Sıla'ya 13 yaşında tecavüz eden ve 15 yaşında küçük kızı tekrar kaçıran Sergen Uysal Müge Anlı ve Mersin Emniyeti'nin titiz çalışması ile önceki gün gözaltına alınmıştı. Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan gerçekler herkesi dehşete düşürürken, 8 gündür aranan Sıla da bulundu. Amcasının kızını kaçırmakla suçlanan ve gözaltı sırasında 13 yaşındayken Sıla'ya tecavüz ettiğini itiraf eden Sergen Uysal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.03.2021 13:27 - Son Güncelleme: 05.03.2021 13:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





