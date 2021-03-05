Müge Anlı'da Sıla Uysal'ın kuzeninden tecavüz itirafı! Cezaevine giren kuzen 'bacım' dediği 13 yaşındaki kızı 2 yıl boyunca...
Müge Anlı'da Sıla Uysal'ın kuzeninden tecavüz itirafı! 'Bacım' dediği Sıla'ya 13 yaşında tecavüz eden ve 15 yaşında küçük kızı tekrar kaçıran Sergen Uysal Müge Anlı ve Mersin Emniyeti'nin titiz çalışması ile önceki gün gözaltına alınmıştı. Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan gerçekler herkesi dehşete düşürürken, 8 gündür aranan Sıla da bulundu. Amcasının kızını kaçırmakla suçlanan ve gözaltı sırasında 13 yaşındayken Sıla'ya tecavüz ettiğini itiraf eden Sergen Uysal tutuklanarak cezaevine gönderildi.
05.03.2021 13:27
- Son Güncelleme: 05.03.2021 13:56
Müge Anlı'da Sıla Uysal'ın kuzeninden tecavüz itirafı! 8 gündür kayıp Sıla'yı Müge Anlı buldu, savcı kuzen Sergen Uysal'ı konuşturdu. İşte Müge Anlı'da bugün (5 Mart 2021 Cuma) yaşanan son dakika gelişmesi...
13 yaşında istismara uğrayan, 15 yaşında tekrar kaçırıldığı öğrenilen küçük kız için Müge Anlı devreye girdi! Daha önce 25 yaşındaki kuzeni tarafından kaçırılan 15 yaşındaki Sıla'dan yine haber alamayan aile, 8 gündür kayıp olan kızlarının bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
24 Şubat Çarşamba günü Mersin Yenişehir'deki evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Sıla Uysal'ın annesi Güler Uysal, kızını daha 13 yaşındayken kaçıran Sergen Uysal'dan şüphelendiğini dile getirdi. İddialar üzerine Sergen ve annesi canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Acılı anne, Sergen'le birlikte ailesinin de bu işin içinde olduğunu, kızını kandırdıklarını iddia etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Mersin Emniyeti harekete geçti ve Sergen'i gözaltına aldı.
SAVCI SORGUSUNDA İTİRAF!
Şüpheli Sergen Uysal'ın gözaltına alınmasının ardından polis merkezine giderek teslim olan 15 yaşındaki Sıla Uysal'ın bir anda ortaya çıkması şüpheleri güçlendirdi. Sergen Uysal gözaltındaki ifadesi sırasında Sıla Uysal'a 13 yaşındayken tecavüz ettiğini itiraf etti.