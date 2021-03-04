Atv canlı yayınında Müge Anlı çileden çıktı, yayından attı! 13 yaşındaki Sıla'ya tecavüz! ''Senin gibi annenin...''
Atv canlı yayınında Müge Anlı çileden çıktı.13 yaşında tecavüze uğrayan ve 15 yaşında amcasının oğlu tarafından alıkonan Sıla, Müge Anlı ve Mersin Emniyeti sayesinde 8 gün sonra bulundu. 25 yaşındaki kuzeni tarafından Mersin Yenişehir'den kaçırılan 15 yaşındaki Sıla'nın annesi Güler Uysal ise, 'Benim gülümü soldurdular' diyerek canlı yayında feryad etti. Müge Anlı canlı yayınını ihbar kabul eden emniyet güçleri kuzen Sergen'i gözaltına aldı, 15 yaşındaki Sıla ise kısa sürede bulundu. 4 Mart 2021 Perşembe Atv Müge Anlı canlı yayınına bağlanan gözaltındaki Sergen'in annesi ise sözleriyle Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.
Mersin'de 24 Şubat günü kayıplara karışan ve bir daha hiçbir haber alınamayan 15 yaşındaki S.U'nun annesi Güler Uysal Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Gözü yaşlı anne, küçük kızının; 27 yaşındaki amcasının oğlu Ssergen Uysal tarafından 13 yaşından beri kaçırılıp cinsel istismara uğratıldığını ve yine onun yanında olduğunu iddia etti.
BİR ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ!
Müge Anlı, "Hanımefendi 25 yaşındaki koca adam 13 yaşındaki bir kızla yazışamaz. Bir başın öne eğilsin, bir özür dile bu aileden" dedi. "Özür dilemeyeceğim" diyen Sergen'in annesine Müge Anlı ise, 'İyi o zaman senin gibi annenin böyle çocuğu olur' derim ben de, alın yayından" diyerek tepki gösterdi.