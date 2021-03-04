Atv canlı yayınında Müge Anlı çileden çıktı, yayından attı! 13 yaşındaki Sıla'ya tecavüz! ''Senin gibi annenin...''

Mersin'de 24 Şubat günü kayıplara karışan ve bir daha hiçbir haber alınamayan 15 yaşındaki S.U'nun annesi Güler Uysal Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Gözü yaşlı anne, küçük kızının; 27 yaşındaki amcasının oğlu Ssergen Uysal tarafından 13 yaşından beri kaçırılıp cinsel istismara uğratıldığını ve yine onun yanında olduğunu iddia etti.