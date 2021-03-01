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    • 01.03.2021 17:05
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    ATV CANLI YAYIN İZLE 1 Mart 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Kızının başına gelenlere dayanamadı hastaneye kaldırıldı

    'da Atv canlı yayınında bugün, (1 Mart 2021 Pazartesi) neler yaşanıyor? Türkiye günlerce Zeynep'i konuştu, Esra Erol her ne kadar dil dökse de Zeynep bildiğinden şaşmadı. Kızının başına gelenlere daha fazla dayanamayan anne Gürcünüz apar topar hastaneye kaldırıldı. Şennur, kocası Latif ile stüdyoda yüzleşecek! İddialar, itiraflar, akıl almaz suçlamalar! Havva'nın gözyaşları artık mutluluktan akacak! Karısı Özlem, dayısının oğlu Alper'e kaçtı! Okan, karısı Özlem ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Hiç görmediği, sesini bile duymadığı annesini arayan 20 yaşındaki Emrecan'ın yürek sızlatan hikayesi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    Esra Erol'da bugün... 1 Mart 2021

    Esra Erol bugün (1 Mart 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

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    Kızının başına gelenlere daha fazla dayanamadı apar topar hastaneye kaldırıldı! Gürcünaz Hanım ile ilgili son dakika gelişmesi!


    Şennur, kocası Latif ile stüdyoda yüzleşecek! İddialar, itiraflar, akıl almaz suçlamalar!


        Havva'nın gözyaşları artık mutluluktan akacak! Büyük sürpriz ATV canlı yayınında.


        Okan, karısı Özlem ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Karısı Özlem, dayısının oğlu Alper'e kaçtı!


        Hiç görmediği, hiç bilmediği, sesini bile duymadığı annesini arayan bir çocuk! 20 yaşındaki Emrecan'ın tek isteği annesini bulmak!
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        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Esra Erol ATV CANLI YAYIN İZLE 1 Mart 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Kızının başına gelenlere dayanamadı hastaneye kaldırıldı