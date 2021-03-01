Uyanış Büyük Selçuklu dizisi pazartesi günleri izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor ve dizinin hikayesinde tarihi şahsiyetlerin hayatları çok araştırılıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara çıktı. Özellikle izleyiciler Kılıçarslan'ın hayatı hakkında araştırma yaparak tarihi bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan kimdir? Kuvel Kalesi nerede? Kılıçaslan ne zaman ve nerede öldü? İşte bilgiler...

KILIÇARSLAN KİMDİR?

I. Kılıç Arslan ya da Kılıçarslan (1079 - 13 Temmuz 1107), Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğlu ve ikinci Anadolu Selçuklu sultanıdır.

I. Haçlı Seferi'nde mağlup olup başkent İznik'i Bizans'a teslim etmek zorunda kaldıktan sonra 1101 Haçlı Seferi'nde üç ayrı Haçlı ordusuna karşı kazandığı başarılarla Haçlı hareketini durdurmuş; İstanbul'dan Suriye'ye giden yolun hem Bizans, hem de Haçlı ordularına kapanmasını sağlamıştır.

İşte hayatına dair bilgiler;