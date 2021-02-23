Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ve çok daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

İstanbul'da yaşayan baba Naci Zengin ve anne Hülya Zengin kızlarının 12 şubat cuma günü evden kaçtığını ve M.A.K 'nin yanında olduğunu iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.