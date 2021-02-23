Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 23.02.2021 13:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.02.2021 14:02
    ABONE OL

    canlı yayınını ihbar kabul eden emniyet güçleri harekete geçti! 10 gündür kayıp olan 17 yaşındaki bulundu

    Gündüz kuşağı programları arasında rakiplerine fark atan Atv, yine bir ailenin yüzünü güldürdü. Başarılı televizyoncu , 10 gündür kayıp olan 17 yaşındaki 'i buldu. Atv canlı yayınında milyonlarca kişiye umut olan Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da canlı yayınını ihbar kabul eden emniyet güçleri harekete geçti ve gece 02.00 sularında 17 yaşındaki Yağmur Zengin, M.A.K isimli şahsın 'daki bir akrabasının adresinde bulundu.

    Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ve çok daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    İstanbul'da yaşayan baba Naci Zengin ve anne Hülya Zengin kızlarının 12 şubat cuma günü evden kaçtığını ve M.A.K 'nin yanında olduğunu iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.


    Esra Erol'un programı ise Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından ihbar kabul edildi.

    Yağmur Zengin, gelen ihbarlar üzerine cuma gecesi 02.00 sularında M.A.K isimli şahsın Tuzla'daki bir akrabasının adresinde bulundu ve ailesine teslim edildi.

    10 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Yağmur Zengin...
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon Esra Erol canlı yayınını ihbar kabul eden emniyet güçleri harekete geçti! 10 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Yağmur Zengin bulundu