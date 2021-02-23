Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ve çok daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.
İstanbul'da yaşayan baba Naci Zengin ve anne Hülya Zengin kızlarının 12 şubat cuma günü evden kaçtığını ve M.A.K 'nin yanında olduğunu iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.
Esra Erol'un programı ise Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından ihbar kabul edildi.
Yağmur Zengin, gelen ihbarlar üzerine cuma gecesi 02.00 sularında M.A.K isimli şahsın Tuzla'daki bir akrabasının adresinde bulundu ve ailesine teslim edildi.
10 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Yağmur Zengin...