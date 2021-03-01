Burak Deniz ve Alina Boz'dan bomba gibi bir bölüm daha geliyor! Maraşlı'ya karşı güveni sarsılan Mahur, ona koruma görevinden kovulduğunu söyleyerek herkesten uzaklaşmaya karar verecek. Ancak Mahur'u durdurmak için havalimanına giden Maraşlı, ilan-ı aşk sahnesiyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. İşte Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı 8. bölümde yaşanacaklar...
MARAŞLI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Maraşlı dizisi adından dolayı birçok insanın Kahramanmaraş'ta çekildiğini düşünmesine neden oluyor. Fakat Maraşlı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Maraşlı dizisi İstanbul'da Galata Kulesi, Beyazıt ve civarındaki ilçelerde çekilmektedir.
MARAŞLI 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Savaş, yüzünde derin yanıklar ile hastaneye kaldırılır. Çok bitkin ve hasta olan Savaş sinir krizi geçirir. Uyandığında verdiği ilk emir "Maraşlı'yı bulun" olur. Savaş, Maraşlı'dan intikamını nasıl alacak?
Hilal ve Kemal tarafından sorguya alınan ve duygularına yenik düşmemesi konusunda uyarı alan Maraşlı, planında değişiklik yapacak mı?
Babasının yüzüne bakmayan Zeliş, Mahur'a çok yakın davranır. Mahur, Maraşlı'ya ne kadar samimi davransa da Maraşlı ondan uzak durur. Zeliş'in taburcu olmasıyla Mahur, Maraşlı'nın evine gider. Maraşlı'dan şüphelenmeye başlayan Mahur, evi arayarak delil bulmaya çalışır. Mahur, Maraşlı'nın evinde ne gibi dellilere rastlayacak? Gerçekleri öğrenecek mi?