Burak Deniz ve Alina Boz'dan bomba gibi bir bölüm daha geliyor! Maraşlı'ya karşı güveni sarsılan Mahur, ona koruma görevinden kovulduğunu söyleyerek herkesten uzaklaşmaya karar verecek. Ancak Mahur'u durdurmak için havalimanına giden Maraşlı, ilan-ı aşk sahnesiyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. İşte Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı 8. bölümde yaşanacaklar...

MARAŞLI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maraşlı dizisi adından dolayı birçok insanın Kahramanmaraş'ta çekildiğini düşünmesine neden oluyor. Fakat Maraşlı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Maraşlı dizisi İstanbul'da Galata Kulesi, Beyazıt ve civarındaki ilçelerde çekilmektedir.