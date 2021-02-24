ATV'de Esra Erol'u çıldırtan 'sapık kapıcı' olayı! Foyaları ortaya dökülen Havva'nın eşi arsız çıktı
ATV'de Esra Erol'u çıldırtan 'sapık kapıcı' olayı gündeme bomba gibi düştü. Foyaları ortaya dökülen Havva'nın eşi arsız çıktı. Hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşıyan tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ve çok daha fazlası izleyiciyi Atv canlı yayınına kilitliyor. Esra Erol'un programına mektup bırakıp kaçan kocasını bulmak için çıkan Havva'nın hikayesi gündeme oturdu. Kapıcı olan eşinin tüm foyaları canlı yayında ortaya dökülürken, yüzsüz kocayı Esra Erol buldu. Çalıştığı apartmandaki kadınlara sarkıntılık yapan apartman görevlisi olan Yavuz Bayram, eşini dilencilikle suçlayıp, kadınlarla ilişkisini mazur gösterince Esra Erol çileden çıktı.
Esra Erol'un programına mektup bırakıp kaçan kocasını bulmak için çıkan Havva'nın hikayesi gündeme oturdu. Kapıcı olan eşinin tüm foyaları canlı yayında ortaya dökülürken, yüzsüz kocayı Esra Erol buldu. Ünlü sunucu salı akşama yayınlanan programında karı- kocayı yüzleştirmek istedi. Apartman görevlisi olan Yavuz Bayram, eşini dilencilikle suçlayıp, kadınlarla ilişkisini mazur gösterince Esra Erol'un cinleri tepesine çıktı. Canlı yayında ünlü sunucu yüzsüzlük yapan Yavuz Bayram'a gösterdiği tepkiyle dikkat çekti.
Apartman görevlisi olan Yavuz Bayram, 2 çocuğu ile eşi Havva Bayram'ı 1 Şubat'ta terk edip kayıplara karıştı. Ortadan kaybolduktan sonra kardeşini arayan Yavuz Bayram, onun aracına karısına verilmek üzere bir mektup bıraktığını söyledi. Mektupta Yavuz Bayram "eşinden artık bıktığını evdeki eşyaları 10 bin lira karşılığında ona bırakabileceğini" yazmıştı.
Kocası Yavuz Bayram'a bir türlü ulaşamayan 2 çocuk annesi Havva Bayram, kapıcılık yaptığı binadan da atıldı. Çocukları ile sokakta kalan Havva Bayram, bir lokma ekmeğe muhtaç hale gelince soluğu Esra Erol'un programında aldı. Kocasının bütün kirli sırlarını yayında ifşa eden Havva Bayram, anlattıkları ile herkesi sarstı.
"BU KAPICI SAPIK" MEKTUBU!
Yavuz Bayram apartman görevlisi olarak çalıştığı binalarda kadınlara sarkıntılık yapmakla itham edilmişti. Son apartmandan da bu sebeple kovulmuştu. Kapıcı olarak çalıştığı son apartmanda da bir kadınla ilişkiye girdi. Apartman sakini olan bu kadının evine girip çıkmaya başlayan Yavuz Bayram, posta kutusuna bırakılan bir mektupla ifşa oldu.