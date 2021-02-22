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    22 Şubat 2021 Pazartesi| ve 'nin cesedine ulaşıldı mı?

    Atv canlı yayında bugün (22 Şubat 2021) neler yaşanıyor? 9 yıl önce 'de kaybolan 2 sevgili; Tunç ve Sevda... ve 'nin cesedine ulaşıldı mı? Gözler arama çalışmalarının başladığı baraj gölünde. 10 yıldır kayıp Güldane Biçer'in kaybında korkunç şüpheler... Çekyatın içinde kefenlenmiş halde bulundu, kızı cinayetle suçlandı, yeğeni kameraya takıldı. cinayetinde mahkeme ne karar verdi? 20 yaşındaki 'ın şüpheli kaybında korku dolu olaylar zinciri ve daha fazlası 22 Şubat 2021 Atv Müge Anlı canlı yayınında...

    Müge Anlı'da bugün... 22 Şubat 2021

    Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (22 Şubat 2021) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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    9 yıl önce Nevşehir'de kaybolan 2 sevgili; Tunç ve Sevda... Gözler baraj gölünde. Selda Grossle ve Tunç Boztepe'nin cesedine ulaşıldı mı? Baraj gölündeki arama çalışmalarından canlı yayın Müge Anlı'da...

    10 yıldır kayıp bir kadın, saklanan bir eş, aldatma şüphesi... Güldane Biçer'in kaybında şüpheler Müge Anlı Atv canlı yayınında....

        Çekyatın içinde kefenlenmiş halde bulundu, kızı cinayetle suçlandı, yeğeni kameraya takıldı. Mahkeme ne karar verdi? Gülümser Bulut cinayetinde sıcak gelişme Atv canlı yayınında.

        20 yaşında genç bir kadın 4 ay önce kayboldu. Kaçırılma söylentisi, işkence şüphesi, korku dolu olaylar zinciri... Mervenur Polat ile ilgili son dakika gelişmesi Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında.
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        Haberler Televizyon Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 22 Şubat 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Selda Grossle ve Tunç Boztepe'nin cesedine ulaşıldı mı?