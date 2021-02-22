Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (22 Şubat 2021) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
9 yıl önce Nevşehir'de kaybolan 2 sevgili; Tunç ve Sevda... Gözler baraj gölünde. Selda Grossle ve Tunç Boztepe'nin cesedine ulaşıldı mı? Baraj gölündeki arama çalışmalarından canlı yayın Müge Anlı'da...
10 yıldır kayıp bir kadın, saklanan bir eş, aldatma şüphesi... Güldane Biçer'in kaybında şüpheler Müge Anlı Atv canlı yayınında....